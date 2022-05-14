عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل سماعة أذن لاسلكية في الأسواق.. سعر ومواصفات جوجل Pixel Buds Pro

سعر ومواصفات جوجل
سعر ومواصفات جوجل Pixel Buds Pro

أعلنت شركة جوجل الأمريكية، عن مجموعة جديدة من منتجاتها الذكية ضمن فعاليات المؤتمر السنوي للمطورين Google I/O 2022، ومن بينها سماعة الأذن اللاسلكية Pixel Buds Pro، التى تعد واحدة من أفضل سماعات الأذن اللاسلكية في الأسواق لهواتف أندرويد .

وبحسب موقع GSMArena فإن سماعة جوجل اللاسلكية  Pixel Buds Pro تدعم إلغاء الضوضاء النشطة كما تتميز بمقاومة الماء IPX4 والحالة IPX2، وأدوات التحكم باللمس.

تحذير عالي الخطورة من الأمن السيبراني.. سارع بتحديث جوجل كروم لتفادي التجسس

جوجل تطلق أندرويد 13 لأكثر من 20 علامة تجارية.. إليك القائمة

وحصلت سماعة جوجل اللاسلكية  Pixel Buds Pro  على معالج صوتي مخصص سداسي النواة وتستخدم خوارزميات مخصصة لإلغاء الضوضاء، كما  تستخدم أيضًا ميزة تسمى Silent Seal للتكيف مع شكل الأذن من أجل زيادة مقدار الضوضاء الملغاة.

Google announces Pixel Buds Pro for $200
 سعر ومواصفات جوجل Pixel Buds Pro    

 

وتحتوي سماعة جوجل اللاسلكية  Pixel Buds Pro على مستشعرات ضغط بداخلها تقيس الضغط داخل الأذن بفاعلية حتى تتمكن سماعات الأذن من تخفيفها لإبقائها مرتاحة ، مع وأغطية شبكة مانعة للرياح ، والاتصال متعدد النقاط. 

وتأتى سماعة جوجل اللاسلكية  Pixel Buds Pro بمشغل قياس 11 مم مصمم لضبط موازن الصوت تلقائيًا ضبط الصوت بناءً على مستوى الصوت. يتيح لك EQ خماسي النطاقات تخصيص الصوت بشكل أكبر حسب رغبة المستخدم .

Google announces Pixel Buds Pro for $200
 سعر ومواصفات جوجل Pixel Buds Pro    


وتضم سماعة جوجل اللاسلكية  Pixel Buds Pro عمر بطارية مقدر بـ 7 ساعات مع تقنية  ANC و 11 ساعة بدون ANC، ومع هذه الحالة ، تحصل على إجمالي 20 ساعة مع ANC و 31 ساعة بدون ANC. العلبة تدعم الشحن اللاسلكي، ودعم مساعد جوجل بدون استخدام اليدين مع الترجمة في الوقت الفعلي. 

وستتوفر سماعة جوجل اللاسلكية  Pixel Buds Pro في الأسواق بدءا من 21 يوليو ومتاحة بأربعة ألوان وسعر يبدأ من 200 دولار أمريكي أى ما يعادل حوالي 3 آلاف و 600 جنيه مصرى .

سماعة جوجل اللاسلكية Pixel Buds Pro جوجل Pixel Buds Pro سعر Pixel Buds Pro مواصفات Pixel Buds Pro

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المحاضرة بربع مليون جنيه.. حكاية الأستاذة أسماء معلمة الأحياء والجاردات.. القصة الكاملة

أسعار الذهب تنخفض 120 جنيهًا في الجرام بمصر اليوم .. تفاصيل

طلقها وأنا هتجوزك.. تسجيلات صوتية سبب انفصال البلوجر أحلام عادل وزوجها

أسعار الذهب اليوم السبت 14 مايو 2022

الجنيه الذهب يسجل 8920 جنيها .. أسعار الجرام فى الأسواق اليوم السبت

فضيحة جديدة تضرب إفريقيا.. مسؤول بالترجي يعترف بشراء ذمم الحكام| فيديو

هبوط جديد في أسعار الذهب اليوم الجمعة 13-5-2022

حالة الطقس.. أمطار خلال ساعات على مناطق متفرقة بينها القاهرة الكبرى

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية: العشوائية في تلقي العلوم الشرعية أنتجت لنا عقليات مشوهة

خلال اجتماعات وفد برلمان المتوسط رفيع المستوى مع المسؤولين والوزراء المغاربة ..أبو العينين يضع روشتة اقتصادية للتعاون بين دول المتوسط لمواجهة الأزمات الاقتصادية الحالية

البنك الدولي: برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يسير على الطريق الصحيح

العسومي مهنئا بن زايد برئاسة الإمارات: واثقون في قدرته على مواصلة العطاء

روسيا توقف إمدادات الكهرباء إلى فنلندا

الرئيس الفنلندي يخبر نظيره الروسي بتفاصيل انضمام بلاده للناتو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا يفكر في الريال ولن يحتفل بالفوز.. ليفربول يسعى لتحقيق الكأس الثامن على حساب تشيلسي

مكالمة تليفونية غيرت حياته.. كيف تبدلت حياة إسماعيل فرغلي بعد أزمة علبتين كشري؟

المحيط يقتلع منزلًا من مكانه وسط فيضانات مدمرة في أمريكا| شاهد

معجزة.. باحثون ينجحون في إعادة إحياء عيون الموتى

فيديو

عصا تحت الجلد لمنع الحمل.. أغرب جريمة لـ طبيب مزيف في فنزويلا.. فيديو جراف

تأثير مادة الفلورسين.. تفاصيل جديدة في قضية مارينا صلاح.. فيديوجراف

أجمل فنانة مصرية.. لماذا اعتزلت جيهان نصر الفن رغم نجاحاتها المتتالية؟ فيديوجراف

قلدت ضحكة نبيلة عبيد..انتصار: اتمنى إعادة تقديم فيلمي الوحل ورابعة العدوية.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

كنز الوحدة

علاء حيدر

الفن المصري والصحافة العالمية

نجاة عبدالرحمن

دراما رمضان وتأثيرها على وعي المواطن

هند عصام

السحر الفرعوني بين الحقيقة والحلم

غادة جابر

لن تمت شيرين ولم تعاقب إسرائيل

فتحي حسين

ماذا بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

النادي الأهلي لا يخاف أنياب الكاف

نهال علام

سيناء

اﻟﻤﺰﻳﺪ