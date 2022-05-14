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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اطلاق إشارة البدء لماراثون الدراجات الهوائية بقنا 

المارثون
المارثون

أطلق المهندس نبيل الطيبى، سكرتير عام محافظة قنا ، نيابة عن محافظ قنا ، إشارة البدء لماراثون الدراجات الهوائية ، الذى نظمته مديرية الشباب والرياضة بدءاً من مزلقان الرياح ، حتى الصالة المغطاه بنادى قنا الرياضى بطول ٣ كم ، بحضور الدكتور عمر موسى وكيل وزارة الشباب والرياضة بقنا.

 

وأوضح الطيبى، بأنه شارك فى الماراثون 75 شاب من مدينتى قنا و قوص، وسط التأمين اللازم لخط سير الدراجات بمشاركة ضباط مديرية أمن قنا ، و إدارة المرور والإسعاف.

 

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 وعقب إنتهاء الماراثون كرم السكرتير العام  12 شاب من المشاركين فى المارثون ، الذين حصلوا على المراكز الأولى، مثنياً على حرص الشباب على المشاركة وإدراكهم  لأهمية ممارسة الرياضة والحفاظ على اللياقة البدنية ، ورغبتهم المشاركة فى الماراثونات والسباقات الرياضية التي تساعد على خلق جيل واعي من الشباب، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة نشر الرياضة.

 

و قال الدكتور عمر موسى، وكيل وزارة الشباب والرياضة بـ قنا ، إن تنظيم المارثون يأتى فى إطار خطة المديرية للتشجيع على ممارسة الرياضة ونشر ثقافة ممارستها بين جميع فئات المجتمع ومن أجل التأكيد على أهمية المحافظة علي الصحة العامة.
 

و أضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة بـ قنا ، بأن الدولة تهتم بالرياضة اهتماماً كبيراً ، وتشجع على ممارستها، وتشجع الموهوبين في كافة الألعاب سواء الفردية أو الجماعية.

 

المارثون
المارثون
المارثون
المارثون
المارثون
المارثون
المارثون
المارثون
المارثون



 

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