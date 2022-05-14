اطلاق إشارة البدء لماراثون الدراجات الهوائية بقنا 

أطلق المهندس نبيل الطيبى، سكرتير عام محافظة قنا ، نيابة عن محافظ قنا ، إشارة البدء لماراثون الدراجات الهوائية ، الذى نظمته مديرية الشباب والرياضة بدءاً من مزلقان الرياح ، حتى الصالة المغطاه بنادى قنا الرياضى بطول ٣ كم ، بحضور الدكتور عمر موسى وكيل وزارة الشباب والرياضة بقنا.

وأوضح الطيبى، بأنه شارك فى الماراثون 75 شاب من مدينتى قنا و قوص، وسط التأمين اللازم لخط سير الدراجات بمشاركة ضباط مديرية أمن قنا ، و إدارة المرور والإسعاف.

وعقب إنتهاء الماراثون كرم السكرتير العام 12 شاب من المشاركين فى المارثون ، الذين حصلوا على المراكز الأولى، مثنياً على حرص الشباب على المشاركة وإدراكهم لأهمية ممارسة الرياضة والحفاظ على اللياقة البدنية ، ورغبتهم المشاركة فى الماراثونات والسباقات الرياضية التي تساعد على خلق جيل واعي من الشباب، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة نشر الرياضة.

و قال الدكتور عمر موسى، وكيل وزارة الشباب والرياضة بـ قنا ، إن تنظيم المارثون يأتى فى إطار خطة المديرية للتشجيع على ممارسة الرياضة ونشر ثقافة ممارستها بين جميع فئات المجتمع ومن أجل التأكيد على أهمية المحافظة علي الصحة العامة.



و أضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة بـ قنا ، بأن الدولة تهتم بالرياضة اهتماماً كبيراً ، وتشجع على ممارستها، وتشجع الموهوبين في كافة الألعاب سواء الفردية أو الجماعية.

المارثون

المارثون

المارثون

المارثون

المارثون

المارثون

المارثون

المارثون

المارثون





