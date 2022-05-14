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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة: القوافل الطبية قدمت خدماتها بالمجان لـ146 ألف مواطن خلال رمضان

القوافل الطبية
القوافل الطبية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لـ146 ألفا و920 مواطنا، من خلال 122 قافلة طبية، تم تنفيذها خلال شهر رمضان.

يأتي إطلاق هذه القوافل ضمن مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة» لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم إجراء 21 ألفا و551 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 29 ألف و765 ندوة تثقيفية، لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، لافتاً إلى تحويل 1271 حالة للمستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية المتخصصة، وإجراء الجراحات اللازمة على نفقة الدولة.

وأكد «عبدالغفار» حرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة وفاء الصادق، مدير الإدارة العامة للقوافل الطبية، أن هذه القوافل تهدف إلى التيسير على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 10 آلاف و521 مواطناً بمحافظة أسوان، و10 آلاف و407 مواطنين بأسيوط، و4 آلاف و316 مواطنًا بمحافظة الإسكندرية، و 3 آلاف و645 مواطناً بالإسماعيلية، 1450 مواطناً بالأقصر، و919 مواطنًا بالبحر الأحمر، و11 ألفا و493 مواطناً بالبحيرة، و10 آلاف و499 مواطناً بالجيزة، و6 آلاف و977 مواطناً بالدقهلية، و1368 مواطناً بالسويس، و9 آلاف و317 مواطنًا بالشرقية، و5 آلاف و316 مواطناً بالفيوم.

وأضافت «الصادق» أنه تم تقديم الخدمة أيضاً لـ16 ألفا و244 مواطنًا بالقاهرة، و8 آلاف و84 مواطنًا بالقليوبية، و5 آلاف و855 مواطناً بالمنوفية، و5 آلاف و293 مواطنًا بالمنيا، و3 آلاف و89 مواطناً بالوادي الجديد، و10 آلاف و756 مواطناً ببني سويف، و140 مواطناً بجنوب سيناء، و3 آلاف و887 مواطنًا بسوهاج، و5آلاف و652 مواطناً بكفر الشيخ، و1718 مواطناً بمطروح، و2273 مواطناً بقنا، و1139 موطناً بالغربية، كما تم الكشف الطبي على 6 آلاف و562 مواطناً بدمياط.

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