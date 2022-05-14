عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

القاهرة السينمائي يستقبل الأفلام لدورة 2022 غدا

مهرجان القاهرة السينمائي
مهرجان القاهرة السينمائي

تعلن إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن فتح باب التسجيل للأفلام الراغبة بالمشاركة في فعاليات دورته الـ 44 التي من المقرر أن تقام في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر المقبل بدار الأوبرا المصرية، ابتداءً من الغد 15 مايو الجاري، على أن يستمر استقبال طلبات الأفلام من جميع أنحاء العالم حتى موعد أقصاه  15 أغسطس، وذلك عبر الموقع الرسمي للمهرجان www.ciff.org.eg.

مهرجان القاهرة السينمائي ينعى الممثل الفرنسي جاك بيرين

أمير رمسيس: عقدت جلسات مع حسين فهمى من أجل مهرجان القاهرة.. خاص

من جانبه قال الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، إن المهرجان يسعى في دورته الـ 44 إلى جذب مزيد من الأعمال المتنوعة التي تتضمن أفكارا وثقافات واتجاهات سينمائية مختلفة عن طريق فتح باب المشاركة أمام التجارب الجديدة والملهمة من كل دول العالم.

وفيما يتعلق بالاستعدادات والتحضيرات، قال المخرج أمير رمسيس، مدير المهرجان، إن الإدارة أنهت كل الاستعدادات الخاصة باستقبال طلبات المشاركة والرد عليها من خلال الموقع الرسمي، مشيرا إلى أن العمل على برنامج الدورة قد بدأ بالفعل بالتعاون مع الفريق المميز للمهرجان والذي أحرز نجاحا ملحوظاً في الدورات الماضية وعلى رأسهم مدير المكتب الفني الناقد أندرو محسن، والناقد أسامة عبد الفتاح، مدير برنامج أسبوع النقاد، كما تم تكليف المخرج الشاب يوسف هشام، بإدارة برنامج الأفلام القصيرة بالإضافة إلى متابعته العمل على أفلام الأمريكتين، والناقدة رشا حسني للبرنامج الآسيوي، والمخرجة ماجي مرجان لسينما شرق أوروبا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).
 

مهرجان القاهرة مهرجان القاهرة السينمائي مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الأوبرا المصرية دار الاوبرا المصرية الفنان حسين فهمى حسين فهمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد عرض الجاردات.. إلقاء القبض على مدرسة الأحياء وزوجها في الطالبية

اتهامات بالجملة.. القصة الكاملة لضبط أسماء مدرسة الأحياء وزوجها بالطالبية

أسعار الذهب اليوم السبت 14 مايو 2022

المقاييس الدولية لـ فيفا تورط كاف في أزمة ملعب نهائي أفريقيا

في أفضل أيام الدنيا| أسطورة الكاميرون يعلن اسلامه داخل مسجد شهير| فيديو

1.8 مليار جنيه.. ليفربول يغري محمد صلاح بعرض خرافي لتجديد عقده

التحريات عن ضبط معلمة أحياء الطالبية: لا تمارس مهنة التدريس

صلاح يغادر مباراة ليفربول وتشيلسي للإصابة

موضوعات متعلقة

محمد إمام: لا وجود لخلافات مع السبكي وانتهيت من تصوير عمهم صباح اليوم| خاص

أحمد السبكي ينفي لصدى البلد وجود أي خلافات مع الفنان محمد إمام

محمد ممدوح: فخور برحلة أبو صدام.. وفيلم جديد مع عمرو يوسف| خاص

بعد إدارته الأولى.. تعيين محمد التركي رئيسا تنفيذيا لمؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي

قائمة الجوائز.. تفاصيل حفل ختام مهرجان مالمو للسينما العربية

تكريم رؤى المدني عن دورها في دعم السينما في السعودية بمهرجان مالمو للسينما العربية

سولا يحصد جائزة أفصل فيلم بمهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد

مهدي هميلي أفضل مخرج بمهرجان مالمو عن فيلم أطياف

ترشيحاتنا

التعيينات الجديدة.. أول مرتب يحصل عليه المعلم وموعد التكليف للأطباء والصيادلة

بعد وقف الهند للتصدير.. مصر تدرس استيراد القمح من باكستان والمكسيك

الأغلى في العالم.. أسباب ارتفاع أسعار الأرز في الأسواق وموعد انخفاضها

بعد وقف تصدير القمح بالهند.. القابضة للصوامع: قرار لن يؤثر علينا

مفاجأة سارة لمرضى القلب .. العلماء يبتكرون علاجا جديدا بدون مضاعفات

القابضة للصوامع: استقبال 1.6 مليون طن قمح محلي حتى الآن..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يلتقى بنظيره التشادي لبحث التعاون العسكري

لا يفكر في الريال ولن يحتفل بالفوز.. ليفربول يسعى لتحقيق الكأس الثامن على حساب تشيلسي

مكالمة تليفونية غيرت حياته.. كيف تبدلت حياة إسماعيل فرغلي بعد أزمة علبتين كشري؟

المحيط يقتلع منزلًا من مكانه وسط فيضانات مدمرة في أمريكا| شاهد

فيديو

قصة طالبات مدرسة النيل الثانوية .. إساءة أخلاقية

أسطورة الأحياء.. المشاركة كثيفة في محاضراتها والحصيلة 250 ألف جنيه.. فيديو

وزير الدفاع يلتقى بنظيره التشادي لبحث التعاون العسكري

مستريحين أسوان أشهرهم مصطفى البنك.. 3 نصابين استولوا على أموال الأهالي

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

المستريح الذي أرهق الجميع

كريمة أبو العينين

الدين لمين ومفاتيح الجنة مع مين

د.هادي التونسي

كنز الوحدة

علاء حيدر

الفن المصري والصحافة العالمية

نجاة عبدالرحمن

دراما رمضان وتأثيرها على وعي المواطن

هند عصام

السحر الفرعوني بين الحقيقة والحلم

غادة جابر

لن تمت شيرين ولم تعاقب إسرائيل

فتحي حسين

ماذا بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ