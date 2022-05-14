التدخين أشهرها .. أسباب الإصابة بقرح الفم

قرح الفم مرض شائع يصيب العديد من الأشخاص في مرحلة ما، وينتج عن فقدان أو تآكل أنسجة بطانة الفم الدقيقة.

ووفقا لموقع WebMD معظم قرح الفم غير ضارة بشكل عام لكنها قد تكون مؤلمة للغاية وتجعل من الصعب تناول الطعام والشراب وتنظيف أسنانك، يعاني الأشخاص المصابون بتقرحات الفم من أعراض مثل مشاكل المضغ أو تنظيف الأسنان بالفرشاة بسبب الألم وتهيج القروح بسبب الأطعمة المالحة أو الحارة أو الحامضة.

يُعرف أيضًا باسم آفة القروح وعادة ما يختفي من تلقاء نفسه بعد أسبوع أو أسبوعين، ومع ذلك إذا استمرت لفترة طويلة دون شفاء ، يجب عليك استشارة الطبيب.

أسباب تقرحات الفم

فيما يلي بعض الأسباب الأكثر شيوعًا لحدوث تقرحات الفم:

1- سوء نظافة الفم:

أحد أكثر أسباب تقرحات الفم شيوعًا هو الافتقار إلى نظافة الفم المناسبة. يمكن أن يكون أيضًا بسبب عوامل مثل تنظيف الأسنان بالفرشاة بشكل غير لائق أو مفرط. علاوة على ذلك ، فإن وجود مكونات معينة في معجون الأسنان أو غسول الفم ، مثل كبريتات لوريل الصوديوم ، يمكن أن يزيد من خطر تكرار تقرحات الفم.

2- النقص الغذائي:

يمكن أن تحدث تقرحات الفم أيضًا بسبب نقص التغذية في المعادن والفيتامينات مثل الحديد وفيتامين ب 12 والزنك وحمض الفوليك.

3- تعاطي التبغ والتدخين:

يتسبب استخدام التبغ في تقرحات الفم بسبب المواد الكيميائية والسموم الضارة الموجودة فيه. علاوة على ذلك ، يمكن أن تزيد المهيجات الموجودة في التبغ من خطر الإصابة بسرطان الفم.

4- التهابات الفم:

يعد ضعف جهاز المناعة أو التغيرات الهرمونية في الجسم نتيجة التوتر أو القلق من العوامل المهمة في تقرحات الفم.

5- الإصابات :

يمكن أن تتأثر تقرحات الفم بشكل سلبي نتيجة إصابة تجويف الفم الذي يشمل الأسنان واللثة والشفتين والوجنتين، يمكن أن يشمل ذلك عادات مثل عض الخد أو الشفاه والأسنان المكسورة، بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تؤدي أطقم الأسنان أو المشدات التي تم تركيبها بشكل غير صحيح إلى تحفيزها أيضًا.