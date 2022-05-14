75 ألف جنيه.. ضحية لـ مستريح أسوان: فلوسي ضاعت عند مصطفى البنك

قال إبراهيم سليمان أحد ضحايا مستريح اسوان مصطفى البنك، إنه اعطى ماشيتين لـ مصطفى البنك بقيمة 75 الف جنيه، مضيفا:" فلوسي ضاعت عند مصطفى البنك ".

وأضاف إبراهيم سليمان في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" لاقينا ناس كتير من مراكز وقرى كثيرة تأتي لـ مستريح اسوان كي تعطيه المواشي ".

وتابع إبراهيم سليمان :" مستريح أسوان كان بيسلم الأموال كل 21 يوم لمن يشارك معه ويعطيه أمواله ".

وأكمل إبراهيم سليمان :" في ناس استلمت اموال كثيرة من مستريح أسوان حتى يوم 30 إبريل وبعد هذا التاريخ توقف عن إعطاء الأموال لأحد".

ولفت ابراهيم سليمان :" لما سألنا على مصطفى البنك قالوا ده راجل مضمون وبتاع ربنا واعطيناه أموالنا ".