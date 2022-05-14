المقرحي عن مستريح أسوان: الناس بتجري وراء الربح السريع بدون مجهود

قال اللواء فاروق المقرحي مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة الأسبق، تعليقا على مستريح أسوان، إن ظاهرة المستريح متواجدة منذ الثمانينات منذ شركات توظيف الأموال .

وأضاف فاروق المقرحي في مداخلة هاتفية بالإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد ": "المواطن يجري وراء سراب من أجل تحقيق الربح السريع وبدون مجهود ".

وتابع فاروق المقرحي: "لابد من زيادة حالة الوعي لدى المواطنين بخطورة تعرضهم للنصب والاحتيال على يد مستريح".

وأكمل فاروق المقرحي :" البنوك الان توفر شهادات بفائدة كبيرة وحاليا توجد شهادات بفائدة 18 % وهذه الشهادات آمنة وداخل الاقتصاد المصري".

ولفت فاروق المقرحي: "المستريح يقوم بإيهام المواطن بانه سوف يعطيه فائدة على أمواله مرتفعة جدا وهذا امر غيسر قابل للتحقيق على أرض الواقع ".





