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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نجوى كرم تحيي حفلا غنائيا في السعودية 20 مايو

نجوى كرم
نجوى كرم

تحيى النجمة اللبنانية نجوى كرم، حفلا غنائيا، في السعودية يوم 20 شهر مايو الحالي، وتقدم باقة متنوعة من أشهر أغنياتها، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول.


وتطرب نجوى كرم محبيها في السعودية بتوليفة متنوعة من أشهر أغنياتها، من بينها "حبيبي مين" و"يخرب بيتك" و"الليلة ليلتنا" وغيرها .

وكانت النجمة اللبنانية نجوى كرم قالت فى أول تعليق لها على إجرائها عملية تجميل جديدة، إن الإجابة ليست مهمة، ولكن المهم النتيجة التي تظهر للجمهور عبر جلسات التصوير وأعمالها الفنية، وأشارت إلى رغبتها الدائمة في الظهور كل مرة أحلى من المرة السابقة.

وحول نجاحاتها بالعام الماضى، قالت نجوى كرم: "إن كل الذى قدمته كان ضمن التخطيط بأن تمزج بين الماضى والحاضر، واعتبرت مواقع التواصل الاجتماعى خلقت للتسلية والضحك ولكن يجب فى بعض الاحيان أن تستعملها لمصالحك الخاصة وهذا ما فعلته بتقديمها فلتر يوثق كل أرشيفها فى خطوة اعتبرتها لصالح فنها وتاريخها".

نجوى كرم السعودية النجمة اللبنانية نجوى كرم يخرب بيتك

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