حبس سائق توك توك قتل مواطنا بـ مفك في مشاجرة بالزاوية الحمراء

قررت جهات التحقيق، حبس سائق توك توك، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل مواطن بعد حدوث مشاجرة بينهما بمنطقة الزاوية الحمراء.

وأمرت جهات التحقيق مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير مفصل بأسباب الوفاة والأداة المستخدمة في ذلك.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.



وكان قد كشف رجال المباحث ملابسات واقعة مقتل مواطن خلال مشاجرة بمنطقة الزاوية الحمراء، وضبط مرتكب الواقعة.

تمت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء علاء بشندي، مدير عمليات مباحث القاهرة، إخطارا من مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء يفيد بورود بلاغ من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، قرر بحدوث مشادة كلامية بين شقيقه وبين سائق "توك توك" تطورت لمشاجـرة تعدى خلالها الأخير على شقيقه بالضرب باستخدام "مفك".

نتج عن ذلك إصابته وقيامه بنقل شقيقه للمستشفى لإسعافه، إلا أنه توفى متأثراً بإصابته.

تم ضبط المشكو فى حقه والأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، ووجه اللواء طارق قنديل، حكمدار القاهرة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.