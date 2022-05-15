اول تعليق لـ مؤمن زكريا على احتفاله مع صلاح بـ كأس الاتحاد الإنجليزي .. شاهد

علق مؤمن زكريا ، على احتفالة مع النجم المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزى بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي ، ونشر مؤمن صورة له مع صلاح عبر حسابة بموقع “ انستجرام ”.

وعلق مؤمن زكريا بوضع قلب ، وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه ،ونالت الصورة على اعجابهم .

احتفل الفرعون المصري محمد صلاح بتتويج الريدز بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي، بعدما تغلب على تشيلسي بركلات الترجيح بنتيجة 6-5 فى المباراة التى جمعتهما مساء السبت على ملعب "ويمبلي"، بمشاركة الدولي المصري محمد صلاح هداف الريدز.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر" صورة لمحمد صلاح وهو يحتفل بالكأس مع مؤمن زكريا في غرفة الملابس بعد المباراة.



وكان الوقت الأصلي قد انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين لينتقلوا إلى الأشواط الإضافية ولكنها لم تثمر بعد.



وتعرض الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول للإصابة فى الدقيقة 32 من عمر المباراة تسببت فى استبداله اضطرارياً باللاعب البرتغالي دييجو جوتا.



واشتكى محمد صلاح من آلام فى عضلة الفخذ الأيمن تسببت فى عدم قدرته على استكمال المباراة.