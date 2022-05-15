عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري الحاسمة في نهائي دوري سوبر السلة والقنوات الناقلة

صدى البلد

تتجه أنظار عشاق كرة السلة الي المباراة الحاسمة بين الأهلي والاتحاد السكندري، لتحديد بطل دوري السوبر المصري لكرة السلة لموسم 2021/2022.

وتعادل الأهلي والاتحاد السكندري، في سلسلة مباريات الدور النهائي بنتيجة 2-2، ليكون هناك مباراة خامسة وفاصلة لتحديد بطل دوري السوبر لكرة السلة المصري لهذا الموسم.

وانتهت المباراة الأولى بنتيجة 86-77 لصالح الاتحاد، ثم فاز الأهلي بالمواجهة الثانية بنتيجة 73-60.

وفي المباراة الثالثة تفوق الشياطين الحمر بنتيجة 63-60، ثم التفوق كان لزعيم الثغر في المباراة الرابعة بنتيجة 85-75، ليتم الاحتكام لمباراة فاصلة في سلسلة مباريات الدور النهائي لبطولة دوري السوبر لكرة السلة.

txt

الإعلان عن طاقم تحكيم رابع مباريات نهائي دوري السلة

txt

قبل لقاء الأهلى الليلة.. مصيلحى يطالب فريق السلة باستعادة أمجاد الاتحاد السكندري

موعد مباراة الأهلي والاتحاد

المباراة ستقام يوم الإثنين المقبل 17 مايو، بصالة الدكتور حسن مصطفى في مدينة السادس من أكتوبر وستنطلق في تمام الساعة الثامنة والنصف.

ويعد الزمالك هو حامل لقب الموسم الماضي من بطولة دوري السوبر، بعدما تفوق على الاتحاد في النهائي وأبناء ميت عقبة هم أصحاب الرقم القياسي في تحقيق الدوري برصيد 15 لقب.

ويملك الاتحاد 13 لقب في مسابقة الدوري المصري لكرة السلة كان أخرها موسم 2019/2020، بينما الأهلي له خمس ألقاب في الدوري كان أخرها موسم 2015/2016.

مباراة الأهلي والاتحاد ستكون صراع فني من خارج الخطوط متكرر بين الإسباني أوجوستي بوش مدرب الأهلي والمصري المخضرم أحمد مرعي مدرب الاتحاد.

وكان الأهلي قد حقق بطولة كأس مصر بالتفوق على الاتحاد هذا الموسم، كما فاز على سيد البلد في نصف نهائي البطولة العربية لكرة السلة.

وتحدث أوجستي بوش المدير الفني للنادي الأهلي عن مواجهات نهائي دوري السوبر موسم 2021/2022 أمام نادي الاتحاد السكندري.

وقال أوجستي سلسلة المباريات كانت قوية أمام نادي الاتحاد في الدور النهائي، كل مباراة خضناها هذا الموسم ضد الاتحاد كانت تنافسية ومتقاربة.

وتابع " اتوقع ان تكون متقاربة في المستوى كما قلت، هم يملكون هدافون ومسددون جيدون، أيضًا يملكون دفاع صلب، لذلك علينا إيجاد طريقة حتى نستطيع التسجيل أمامهم بشكل جيد وفي نفس الوقت ندافع بشكل قوي ضدهم".

وأضاف "هذه هي طريقتنا المعروفة، الدفاع بشكل جيد والذي سيمثل تحدي أمام فريق بمثل هذه الإمكانيات، لكن كما قلت في هذه السلسلة علينا التفكير في كل مباراة على حدة".

وواصل أوجستي "كل مباراة أمام الاتحاد تكون مختلفة، توقيت المباراة يكون مختلف، مستوى اللاعبين يكون مختلف، ما حدث في المباريات السابقة التي فزنا بها أو فاز المنافس بها لن يكون لها تأثير على مباريات النهائي، الأمر يتوقف على اللاعبين وإمكانياتهم في أرض الملعب".

مختتمًا تصريحاته "كل ما نتمناه داخل الفريق من الجماهير أن يساندونا في النهائي، نحن نشعر بدعمهم من خلال وسائل التواصل الإجتماعي واللحظات التي نراهم فيها في الشوارع، نحن سعداء بالأداء الذي ظهرنا به طوال الموسم، ونتمنى ان شاء الله ان نتوج باللقب من أجلهم".

الأهلى الاتحاد السكندري دوري السوبر كرة السلة الدوري المصري نهائي البطولة العربية حسن مصطفي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أبو الهول غمض عينه.. حقيقة ترند مكتسح السوشيال ميديا | شاهد

المقاييس الدولية لـ فيفا تورط كاف في أزمة ملعب نهائي أفريقيا

بعد عرض الجاردات.. إلقاء القبض على مدرسة الأحياء وزوجها في الطالبية

الإسكان: طرح وحدات سكنية كاملة التشطيب في حلوان و6 أكتوبر.. تفاصيل وأسعار

أسعار الذهب اليوم السبت 14 مايو 2022

في أفضل أيام الدنيا| أسطورة الكاميرون يعلن اسلامه داخل مسجد شهير| فيديو

عملية جراحية بالكتف.. تفاصيل الحالة الصحية لـ أنغام بعد دخولها المستشفى

اتهامات بالجملة.. القصة الكاملة لضبط أسماء مدرسة الأحياء وزوجها بالطالبية

ترشيحاتنا

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري الحاسمة في نهائي دوري سوبر السلة والقنوات الناقلة

لطرد الجن.. عائلة تقتل طفلتها داخل كنيسة بحجة أنها ممسوسة في كاليفورنيا

كيف أعمل صدقة جارية.. اعرف أفضلها وثوابها

اليوم.. طلاب المعاهد الأزهرية يؤدون امتحانات اللغة الأجنبية والهندسة

إبراهيم حسن عن استبعاد التوأم من تدريب المنتخب : اتحاد الكرة بيخاف منا

ليبيا..اشتباكات عنيفة بين قوات من وزارتي الدفاع والداخلية في طرابلس.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دولة عربية تسجل أول وفاة طفل بالتهاب الكبد الغامض

شاهد.. 4 ثعابين عملاقة تقتحم منزلًا وتهاجم السكان بأستراليا

فوائد ووصفات مختلفة لـ زيت الياسمين للبشرة

وزير الدفاع يلتقى بنظيره التشادي لبحث التعاون العسكري

فيديو

ضربها بالقلم وقطعت هدومه..شجار متبادل بين سيدة وطبيب بمستشفى سوهاج الجامعي.. فيديوجراف

قصة شاب عاد لأسرته بعد 25 عاما من البحث

يصيب الأطفال.. التهاب الكبد الغامض خطر قادم إلى العالم

بعد أول ظهور رسمي لهما.. ارتباط نيكول سعفان وطارق العريان

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

المستريح الذي أرهق الجميع

كريمة أبو العينين

الدين لمين ومفاتيح الجنة مع مين

د.هادي التونسي

كنز الوحدة

علاء حيدر

الفن المصري والصحافة العالمية

نجاة عبدالرحمن

دراما رمضان وتأثيرها على وعي المواطن

هند عصام

السحر الفرعوني بين الحقيقة والحلم

غادة جابر

لن تمت شيرين ولم تعاقب إسرائيل

فتحي حسين

ماذا بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ