موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري الحاسمة في نهائي دوري سوبر السلة والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق كرة السلة الي المباراة الحاسمة بين الأهلي والاتحاد السكندري، لتحديد بطل دوري السوبر المصري لكرة السلة لموسم 2021/2022.

وتعادل الأهلي والاتحاد السكندري، في سلسلة مباريات الدور النهائي بنتيجة 2-2، ليكون هناك مباراة خامسة وفاصلة لتحديد بطل دوري السوبر لكرة السلة المصري لهذا الموسم.



وانتهت المباراة الأولى بنتيجة 86-77 لصالح الاتحاد، ثم فاز الأهلي بالمواجهة الثانية بنتيجة 73-60.

وفي المباراة الثالثة تفوق الشياطين الحمر بنتيجة 63-60، ثم التفوق كان لزعيم الثغر في المباراة الرابعة بنتيجة 85-75، ليتم الاحتكام لمباراة فاصلة في سلسلة مباريات الدور النهائي لبطولة دوري السوبر لكرة السلة.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد

المباراة ستقام يوم الإثنين المقبل 17 مايو، بصالة الدكتور حسن مصطفى في مدينة السادس من أكتوبر وستنطلق في تمام الساعة الثامنة والنصف.

ويعد الزمالك هو حامل لقب الموسم الماضي من بطولة دوري السوبر، بعدما تفوق على الاتحاد في النهائي وأبناء ميت عقبة هم أصحاب الرقم القياسي في تحقيق الدوري برصيد 15 لقب.

ويملك الاتحاد 13 لقب في مسابقة الدوري المصري لكرة السلة كان أخرها موسم 2019/2020، بينما الأهلي له خمس ألقاب في الدوري كان أخرها موسم 2015/2016.



مباراة الأهلي والاتحاد ستكون صراع فني من خارج الخطوط متكرر بين الإسباني أوجوستي بوش مدرب الأهلي والمصري المخضرم أحمد مرعي مدرب الاتحاد.

وكان الأهلي قد حقق بطولة كأس مصر بالتفوق على الاتحاد هذا الموسم، كما فاز على سيد البلد في نصف نهائي البطولة العربية لكرة السلة.

وتحدث أوجستي بوش المدير الفني للنادي الأهلي عن مواجهات نهائي دوري السوبر موسم 2021/2022 أمام نادي الاتحاد السكندري.

وقال أوجستي سلسلة المباريات كانت قوية أمام نادي الاتحاد في الدور النهائي، كل مباراة خضناها هذا الموسم ضد الاتحاد كانت تنافسية ومتقاربة.

وتابع " اتوقع ان تكون متقاربة في المستوى كما قلت، هم يملكون هدافون ومسددون جيدون، أيضًا يملكون دفاع صلب، لذلك علينا إيجاد طريقة حتى نستطيع التسجيل أمامهم بشكل جيد وفي نفس الوقت ندافع بشكل قوي ضدهم".

وأضاف "هذه هي طريقتنا المعروفة، الدفاع بشكل جيد والذي سيمثل تحدي أمام فريق بمثل هذه الإمكانيات، لكن كما قلت في هذه السلسلة علينا التفكير في كل مباراة على حدة".

وواصل أوجستي "كل مباراة أمام الاتحاد تكون مختلفة، توقيت المباراة يكون مختلف، مستوى اللاعبين يكون مختلف، ما حدث في المباريات السابقة التي فزنا بها أو فاز المنافس بها لن يكون لها تأثير على مباريات النهائي، الأمر يتوقف على اللاعبين وإمكانياتهم في أرض الملعب".

مختتمًا تصريحاته "كل ما نتمناه داخل الفريق من الجماهير أن يساندونا في النهائي، نحن نشعر بدعمهم من خلال وسائل التواصل الإجتماعي واللحظات التي نراهم فيها في الشوارع، نحن سعداء بالأداء الذي ظهرنا به طوال الموسم، ونتمنى ان شاء الله ان نتوج باللقب من أجلهم".