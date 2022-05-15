أحدث أسعار سيارات BMW في السوق المصري.. صور

تقدم الشركة البافارية المميزة BMW العديد من اقوى السيارات داخل السوق المصري، والتي تتربع على القمة دائماً بفضل تقنياتها واناقتها العالية، وشهدت سيارات اودي عدة زيادات في أسعارها الرسمية مؤخراً بسبب ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه، بالإضافة لعدة أزمات عالمية متتابعة مثل نقص اشباه الموصلات والحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة لظاهرة الأوفر برايس التي تنتشر في السوق المصري نتيجة جشع بعض التجار.

وفي هذا السياق ينشر موقع صدى البلد القائمة الكاملة لأحدث أسعار سيارات اودي في السوق المصري.

أحدث أسعار سيارات BMW في السوق المصري

سيارة BMW 218 موديل 2022

جاءت سيارة BMW 218 موديل 2022 في السوق المصري بمحرك بسعة 1500 سي سي يولد قوة تصل الى 163 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل الى 220 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الى 205 كيلومتر/ساعة، وتبلغ قدرتها على التسارع من وع الثبات حتى سرعة 100 كيلومتر/ساعة في غضون 9.2 ثانية.

أسعار سيارة BMW 218 موديل 2022

اتوماتيك GRAN TOURER 2020 بسعر 620,000 جنيه.

أحدث أسعار سيارات BMW في السوق المصري

سيارة 118 BMW موديل 2022

تعتمد سيارة 118 BMW موديل 2022 في السوق المصري على محرك بسعة 1500 سي سي، يولد قوة تصل الى 136 حصان، وعزم اقصى للدوران يصل الى 220 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الى 210 كيلومتر/ساعة، وتبلغ قدرتها على التسارع من وع الثبات حتى سرعة 100 كيلومتر/ساعة في غضون 8.7 ثوان.

أسعار سيارة 118 BMW موديل 2022

اتوماتيك SPORT SHADOW 2021 بسعر 650,000 جنيه.

اتوماتيك / LCI SPORT LINE 2022 بسعر 800,000 جنيه.

أحدث أسعار سيارات BMW في السوق المصري

سيارة BMW X1 موديل 2022

تأتي سيارة BMW X1 موديل 2022 في السوق المصري بمحرك بسعة 1500 سي سي، يولد قوة تصل الى 140 حصان، وعزم اقصى للدوران يصل الى 220 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الى 201 كيلومتر/ساعة، وتبلغ قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتى سرعة 100 كيلومتر/ساعة في غضون 9.6 ثانية.

أسعار سيارة BMW X1 موديل 2022

اتوماتيك X-LINE 2022 بسعر 900,000 جنيه.

اتوماتيك SPORT LINE 2022 تربو بسعر 1,000,000 جنيه.

أحدث أسعار سيارات BMW في السوق المصري

سيارة 320 BMW موديل 2022

تستمد سيارة 320 BMW موديل 2022 في السوق المصري قوتها من محرك بسعة 2000 سي سي تربو، يولد قوة تصل الى 184 حصان، وعزم اقصى للدوران يصل الى 235 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الى 218 كيلومتر/ساعة، وتبلغ قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتى سرعة 100 كيلومتر/ساعة في غضون 7.2 ثوان.

أسعار سيارة 320 BMW موديل 2022

اتوماتيك EXCLUSIVE 2022 بسعر 1,050,000 جنيه.

اتوماتيك LUXURY 2022 بسعر 1,150,000 جنيه.

أحدث أسعار سيارات BMW في السوق المصري

سيارة BMW X3 موديل 2022

تتوفر سيارة X3 BMW موديل 2022 في السوق المصري بمحرك بسعة 3000 سي سي يولد قوة تصل الى 360 حصان، وعزم اقصى للدوران يصل الى 500 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الى 250 كيلومتر/ساعة، وتبلغ قدرتها على التسارع من وع الثبات حتى سرعة 100 كيلومتر/ساعة في غضون 4.8 ثانية.

اسعر سيارة X3 BMW موديل 2022

اتوماتيك XDRIVE30I 2022 بسعر 1,650,000 جنيه.

اتوماتيك M PERFORMANCE 2022 بسعر 1,950,000 جنيه.