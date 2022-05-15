عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أحدث أسعار سيارات BMW في السوق المصري.. صور

أحدث أسعار سيارات BMW
أحدث أسعار سيارات BMW في السوق المصري

تقدم الشركة البافارية المميزة BMW العديد من اقوى السيارات داخل السوق المصري، والتي تتربع على القمة دائماً بفضل تقنياتها واناقتها العالية، وشهدت سيارات اودي عدة زيادات في أسعارها الرسمية مؤخراً بسبب ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه، بالإضافة لعدة أزمات عالمية متتابعة مثل نقص اشباه الموصلات والحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة لظاهرة الأوفر برايس التي تنتشر في السوق المصري نتيجة جشع بعض التجار.

 

وفي هذا السياق ينشر موقع صدى البلد القائمة الكاملة لأحدث أسعار سيارات اودي في السوق المصري.

 

بي ام دبليو 218 2020 اتوماتيك / Gran Tourer جديدة للبيع و بالتقسيط
أحدث أسعار سيارات BMW في السوق المصري

سيارة  BMW 218 موديل 2022

جاءت سيارة  BMW 218 موديل 2022 في السوق المصري بمحرك بسعة 1500 سي سي يولد قوة تصل الى 163 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل الى 220 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الى 205 كيلومتر/ساعة، وتبلغ قدرتها على التسارع من وع الثبات حتى سرعة 100 كيلومتر/ساعة في غضون 9.2 ثانية.

 

أسعار سيارة  BMW 218 موديل 2022

اتوماتيك GRAN TOURER 2020  بسعر 620,000 جنيه.

 

بي ام دبليو 118 2022 اتوماتيك / Lci sport line جديدة للبيع و بالتقسيط
أحدث أسعار سيارات BMW في السوق المصري

سيارة 118 BMW  موديل 2022

تعتمد سيارة 118 BMW  موديل 2022 في السوق المصري على محرك بسعة 1500 سي سي، يولد قوة تصل الى 136 حصان، وعزم اقصى للدوران يصل الى 220 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الى 210 كيلومتر/ساعة، وتبلغ قدرتها على التسارع من وع الثبات حتى سرعة 100 كيلومتر/ساعة في غضون 8.7 ثوان.

 

أسعار سيارة 118 BMW  موديل 2022

اتوماتيك SPORT SHADOW 2021 بسعر 650,000 جنيه.

اتوماتيك / LCI SPORT LINE 2022 بسعر 800,000 جنيه.

 

بي ام دبليو X1 2022 اتوماتيك / Sport Line جديدة للبيع و بالتقسيط
أحدث أسعار سيارات BMW في السوق المصري

سيارة BMW X1 موديل 2022

تأتي سيارة BMW X1 موديل 2022 في السوق المصري بمحرك بسعة 1500 سي سي، يولد قوة تصل الى 140 حصان، وعزم اقصى للدوران يصل الى 220 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الى 201 كيلومتر/ساعة، وتبلغ قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتى سرعة 100 كيلومتر/ساعة في غضون 9.6 ثانية.

 

أسعار سيارة BMW X1 موديل 2022

اتوماتيك   X-LINE 2022 بسعر 900,000 جنيه.

اتوماتيك  SPORT LINE 2022 تربو بسعر 1,000,000 جنيه.

 

بي ام دبليو 320 2022 اتوماتيك / Luxury جديدة للبيع و بالتقسيط
أحدث أسعار سيارات BMW في السوق المصري

سيارة 320 BMW  موديل 2022

تستمد سيارة 320 BMW  موديل 2022 في السوق المصري قوتها من محرك بسعة 2000 سي سي تربو، يولد قوة تصل الى 184 حصان، وعزم اقصى للدوران يصل الى 235 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الى 218 كيلومتر/ساعة، وتبلغ قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتى سرعة 100 كيلومتر/ساعة في غضون 7.2 ثوان.

 

أسعار سيارة 320 BMW  موديل 2022

اتوماتيك  EXCLUSIVE 2022 بسعر 1,050,000  جنيه.

اتوماتيك LUXURY 2022  بسعر  1,150,000 جنيه.

 

بي ام دبليو X3 2022 اتوماتيك / M Performance جديدة للبيع و بالتقسيط
أحدث أسعار سيارات BMW في السوق المصري

سيارة  BMW X3 موديل 2022

تتوفر سيارة X3 BMW  موديل 2022 في السوق المصري بمحرك بسعة 3000 سي سي يولد قوة تصل الى 360 حصان، وعزم اقصى للدوران يصل الى 500 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الى 250 كيلومتر/ساعة، وتبلغ قدرتها على التسارع من وع الثبات حتى سرعة 100 كيلومتر/ساعة في غضون 4.8 ثانية.

 

اسعر سيارة X3 BMW  موديل 2022

اتوماتيك XDRIVE30I 2022  بسعر 1,650,000 جنيه.

اتوماتيك  M PERFORMANCE 2022  بسعر 1,950,000 جنيه.

BMW البافارية السيارات السوق المصري BMW 218 118 BMW BMW X1

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أبو الهول غمض عينه.. حقيقة ترند مكتسح السوشيال ميديا | شاهد

سعر الذهب اليوم 15-5-2022

المقاييس الدولية لـ فيفا تورط كاف في أزمة ملعب نهائي أفريقيا

بعد عرض الجاردات.. إلقاء القبض على مدرسة الأحياء وزوجها في الطالبية

سعر الدولار في البنوك اليوم 15-5-2022

الإسكان: طرح وحدات سكنية كاملة التشطيب في حلوان و6 أكتوبر.. تفاصيل وأسعار

أسعار الذهب اليوم السبت 14 مايو 2022

في أفضل أيام الدنيا| أسطورة الكاميرون يعلن اسلامه داخل مسجد شهير| فيديو

موضوعات متعلقة

حضور متميز لـ بنتلي في جائزة السعودية الكبرى 2022.. صور

جنرال موتورز تتطلع لإعادة دخول السوق الأوروبية بمركبات كهربائية.. تفاصيل

بورشة كايين كوبيه تحصل على ترقيات خارقة تصل إلى 796 حصانًا.. صور

مواصفات مرسيدس مايباخ S موديل 2022 في السعودية .. صور

لامبورغيني تعلن قدوم أوروس الكهربائية الجديدة.. صور

مرسيدس تختبر المحرك الخارق AMG GT بقوة 800 حصان.. صور

تسريب صور BMW الفئة الثالثة 2023 فيس ليفت.. صور

السيارات الكهربائية تغزو الولايات المتحدة وتسلا في المقدمة.. صور

ترشيحاتنا

ابن العمة والصندوق الاستخباراتي.. وفاة ذو الهمة شاليش حارس الأسد الأب والابن

300 ألف جنيه غرامة تصوير أو عرض جلسة محاكمة دون تصريح

اليوم.. استكمال الاختبارات التحريرية للمتقدمين لمسابقة قيادات المحليات

كيفية صلاة التوبة مفاتيح الجنان .. فضلها وماذا يقرأ فيها ؟

طلاب 2 ثانوي يبدأون حل الجزء الورقي في امتحاني الرياضيات والجغرافيا

قمر الدم.. ظاهرة فلكية غريبة تشهدها الأرض غدًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قمر الدم.. ظاهرة فلكية غريبة تشهدها الأرض غدًا

منها اضطراب الأمعاء.. 5 علامات تحذيرية للإصابة بـ سرطان القولون

لطرد الجن.. عائلة تقتل طفلتها داخل كنيسة بحجة أنها ممسوسة في كاليفورنيا

دولة عربية تسجل أول وفاة طفل بالتهاب الكبد الغامض

فيديو

ضربها بالقلم وقطعت هدومه..شجار متبادل بين سيدة وطبيب بمستشفى سوهاج الجامعي.. فيديوجراف

قصة شاب عاد لأسرته بعد 25 عاما من البحث

يصيب الأطفال.. التهاب الكبد الغامض خطر قادم إلى العالم

بعد أول ظهور رسمي لهما.. ارتباط نيكول سعفان وطارق العريان

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

المستريح الذي أرهق الجميع

كريمة أبو العينين

الدين لمين ومفاتيح الجنة مع مين

د.هادي التونسي

كنز الوحدة

علاء حيدر

الفن المصري والصحافة العالمية

نجاة عبدالرحمن

دراما رمضان وتأثيرها على وعي المواطن

هند عصام

السحر الفرعوني بين الحقيقة والحلم

غادة جابر

لن تمت شيرين ولم تعاقب إسرائيل

فتحي حسين

ماذا بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ