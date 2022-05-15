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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

كندأ تأمل في تصديق سريع..الناتو: انضمام فنلندا والسويد سيكون "بشكل بناء"

الناتو
الناتو

أعلن حلف الناتو، اليوم الأحد، أنه سيتعامل مع طلبات انضمام فنلندا والسويد "بشكل بناء".

وقال نائب أمين عام الناتو، ميرسيا جيواني، إن  أعضاء الحلف سينظرون في طلب انضمام فنلندا والسويد بطريقة بناءة، مؤكدا قدرة الناتو على معاجلة مخاوف الحلفاء والأصدقاء.

وأضاف جيواني، في تصريح للصحفيين لدى وصوله إلى اجتماع وزراء خارجية أعضاء التحالف في برلين: "أنا واثق من أنه إذا قررت هذه الدول السعي للحصول على عضوية في حلف شمال الأطلسي، فسنكون قادرين على الترحيب بها وإيجاد جميع الشروط للوفاء بالإجماع".

ومن جانبها، أعربت وزيرة خارجية كندا، ميلاني جولي، اليوم الأحد، إن كندا تأمل في عملية تصديق سريعة إذا قررت فنلندا والسويد التقدم بطلب لعضوية الناتو.

وقالت للصحفيين لدى وصولها لليوم الثاني من المحادثات مع نظرائها في حلف شمال الأطلسي في برلين: "آمل أن يتم ذلك في غضون أسابيع".

كما علقت وزيرة خارجية ألمانيا، أنالينا بربوك، بالقول إن انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو سيجعله أكثر قوة.
 

وكان رئيس فنلندا سولي نينيستو ورئيسة الحكومة سانا مارين، قد قدما بيانا مشتركا، الخميس الماضي، من أجل انضمام فنلندا إلى الناتو.

وقال البيان "يتعين على فنلندا التقدم بطلب للانضمام إلى الناتو دون تأخير. ونأمل أن يتم اتخاذ الخطوات الوطنية التي لا تزال ضرورية لاتخاذ هذا القرار بسرعة خلال الأيام القليلة المقبلة".

وردا على ذلك، حذرت الخارجية الروسية من أن الجيش الروسي يتخذ اجراءات عسكرية-فنية وغيرها من الإجراءات لإزالة التهديدات الناجمة عن انضمام فنلندا والسويد للناتو.

وقالت الخارجية الروسية في بيان، إن الناتو، الذي يصر على انضمام فنلندا إلى الحلف، يريد مواصلة التوسع إلى حدود روسيا، لإنشاء جناح جديد للتهديد العسكري لموسكو، وفقا لوكالة “سبوتنيك” الروسية.

وأضاف البيان أن هدف الناتو، الذي أقنع دوله الأعضاء بقوة الجانب الفنلندي أنه لا يوجد بديل عن العضوية في الحلف، واضح فهو لمواصلة التوسع نحو حدود روسيا، وخلق جناح آخر لتهديد عسكري لبلدنا. لماذا تحول فنلندا أراضيها إلى خط المواجهة العسكرية مع روسيا، بينما تفقد الاستقلال في اتخاذ قراراتها، التاريخ سيحكم".
 

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