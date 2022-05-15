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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 500 مليون جنيه..

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء محطة صرف صحي عرب المدابغ الجديدة

محافظ أسيوط يتفقد
محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء محطة صرف صحي عرب المدابغ

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي الثلاثية الجديدة بعرب المدابغ التابعة لمركز أسيوط والتي تنفذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بطاقة استيعابية 60 ألف م3/يوم بتكلفة إجمالية بلغت 500 مليون جنيه لخدمة باقي تصرفات مدينة أسيوط وقرى جنوب مركز أسيوط وتابع سير العمل في المحطة وشدد على نهو الأعمال في توقيتاتها المحددة وفقًا للاشتراطات والمواصفات الفنية.

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 رافقه خلال الجولة النائب مصطفى بدران والنائب علاء سليمان والنائبة صفاء عيادة أعضاء مجلس النواب والمهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط وصابر عبدالرؤوف مدير عام تنفيذ المشروعات بفرع جهاز الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والمهندسة وفاء أحمد سيد مدير عام تنفيذ المشروعات بفرع جهاز الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط ومحمد بشير رئيس حي غرب وكرم عبدالحفيظ نائب رئيس مركز ومدينة أسيوط وممثلي الهيئة العربية للتصنيع "مصنع الطائرات".


 بدأ المحافظ ومرافقوه جولتهم بتفقد أقسام المحطة الجاري تنفيذها ومنها المدخل والمصافي وأحواض التهوية والترسيب والمرشحات ومبنى نوافخ الهواء ومبنى المحولات ومبنى الكلور واستمع إلى شرح من رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب لمراحل العمل في المحطة ومعدلات التنفيذ. 


وأكد محافظ أسيوط على الاهتمام الذي توليه الدولة بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والتي يجرى تنفيذها بمراكز المحافظة ويتم متابعتها بصفة مستمرة وتذليل العقبات لتشغيل المشروعات المتعثرة منها بالتنسيق بين كافة الجهات تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بهذا الشأن، لافتًا إلى إنه قام بالعديد من الجولات الميدانية لتفقد سير الأعمال بمختلف المشروعات التي يجرى تنفيذها بالمراكز للوقوف على معدلات التنفيذ والتأكيد على سرعة نهو الأعمال في مواعيدها المحددة وفقًا للخطة الزمنية.


وأشار المهندس ناجح عبدالرحمن إلى أن مشروع محطة معالجة الصرف الصحي الجديد بعرب المدابغ يجري تنفيذه بواسطة الهيئة العربية للتصنيع "مصنع الطائرات" بتكلفة اجمالية بلغت 500 مليون جنيه وبطاقة استيعابية 60 ألف م 3/ يوم وتبلغ مدة التنفيذ 18 شهرًا وتستوعب باقي تصرفات مياه الصرف الصحي لمدينة أسيوط وبعض قرى جنوب مركز أسيوط.


وفي نهاية الجولة التقى محافظ أسيوط أعضاء مجلس النواب وممثلي الشركة المنفذة للمشروع وبعض المهندسين والعاملين بالمشروع واستمع إلى مراحل ونسب تنفيذ الأعمال مؤكدًا على ضرورة مراعاة المواصفات الفنية للمشروع ومراعاة جودة الأعمال المنفذة وفقًا للمدة الزمنية للمشروع.

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