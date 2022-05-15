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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدوري الإنجليزي.. كين وسون يقودان تشكيل توتنهام أمام بيرنلي

كين وسون
كين وسون

أعلن أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق توتنهام، التشكيل الأساسي لمواجهة بيرنلي المقرر لها في الواحدة ظهرا، على ملعب توتنهام هوتسبير ضمن منافسات الجولة الـ 37 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

 

تشكيل توتنهام لمواجهة بيرنلي:

 

حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: دافنسون سانشيز - إريك داير - بين ديفيز

خط الوسط: إيمرسون رويال - رودريجو بينتانكور - إيميل هويبيرج - ريان سيسينيون

خط الهجوم: لوكاس مورا - سون هيونج مين - هاري كين

 

ويسعى فريق توتنهام لتحقيق الفوز على بيرنلي في مباراة اليوم، للتقدم إلى المركز الرابع “مؤقتا” في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وتعزيز فرصه في إنهاء الموسم في مركز مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

 

وكان توتنهام خسر أمام بيرنلي بهدف دون رد، في لقاء الدور الأول بالدوري الإنجليزي.

 

ويحتل توتنهام المركز الخامس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 65 نقطة، بينما يتواجد بيرنلي في المركز الـ 17 بـ 34 نقطة.

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