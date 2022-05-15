التخطيط: الصندوق السيادي ذراع استثماري هام للدولة ويعظم العائد من أصولها

قالت وزيرة التخطيط هالة السعيد، إن القطاع الخاص شريك أساسى فى خطة الإصلاحات الهيكلية، ورئيس المائدة المستديرة.

واضافت “السعيد”، خلال كلمتها المذاعة فى مؤتمر اليوم الأحد، أن الصندوق السيادى أنشأ من سنتين ودوره الأساسى أن يكون ذراع هام استثمارى للدولة ويعظم العائد من أصول الدولة سواء كانت مستغلة أو غير مستغلة.

وتابعت: أننا نحول الفرص الاستثمارية فى الدولة إلى منتج استثمارى ونعرضه على القطاع الخاص كشراكة معه، بالإضافة إلى أننا ننظر فى عدد كبير من الأصول غير المستغلة ونعظم العائد منها حتى تستفيد منها الأجيال القادمة.