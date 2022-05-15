وزيرة الهجرة عن طالبة ولدت بدون ساقين: روحها أكبر من أي تحدٍ

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، عن الطالبة المصرية الأمريكية مارينا نخلة، إنها “اتولدت معندهاش عظام أو مفاصل بالساقين، وعلشان كده تم بتر ساقيها فى عمر ١٤ شهر”، مضيفة “إعاقتها سببتلها صعوبات فى حياتها على رأسها التنمر من زميلاتها فى المدرسة”.

وأكدت "مكرم"، “رغم كل ده روحها كانت أكبر من أي تحدي، وده اللى خلاها ناشطه فى الدفاع عن حقوق متحدى الإعاقة، وعضوه نشيطه فى جمعيات ومنظمة متخصصة فى رعاية مبتورى الأطراف فى الولايات المتحده الأمريكية”.

وتابعت “البطلة المصرية حاليا طالبة دكتوراه فى جامعة كاليفورنيا علشان تواصل دعم ورعاية كل من يعانى من اعاقه، كطبيبه فى برنامج علم النفس الاكلينيكى، وحتنزل مصر ان شاء الله علشان تشارك فى فعاليات الجمهوريه الجديدة اللى بتحتضن أولادنا من ذوى الاحتياجات الخاصة”.

مارينا نخلة

مارينا نخلة

مارينا نخلة