رئيس جامعة الإسكندرية: المهندسين أحد الأعمدة الأساسية فى بناء الدولة

نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية، برئاسة الدكتور هشام سعودى، رئيس النقابة، ملتقى الشباب الأول وبتنظيم من لجنة الشباب المهندس برئاسة المهندس محمد قبيصى، بالتعاون مع لجنة العلاقات العامة والإعلام برئاسة المهندس محمد سعيد.

وفى كلمته، رحب الدكتور هشام سعودي بالمشاركين فى الملتقى الأول للشباب، مؤكدا أن هدفه هو لم شمل المهندسين وربط الشباب بنقابتهم، وهى فكرة جاءت من مجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية.

وقال إن الهدف الأساسى من لم شمل المهندسين هو الارتقاء بالمهنة وزيادة العلم والمعرفة لديهم.

وأضاف أن نقابة المهندسين بالإسكندرية أطلقت مبادرة لطلاب السنوات النهائية بكلية الهندسة تحت رعاية كلية الهندسة جامعة الإسكندرية ورئيس جامعة الإسكندرية لتعريفهم بدور النقابة، وسيتم تنظيم فعاليات فى هذا الإطار خلال الفترة القادمة.

كما قدم شكره لمجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية الذى يبذل جميع الجهود من أجل خدمة المهندسين ودوره المؤثر خلال الفترة الماضية من أنشطة وفعاليات مختلفة.

من جانبه، قدم اللواء مهندس يسرى عبد الله، أمين عام نقابة المهندسين المصرية، شكره لمجلس النقابة الفرعية بالإسكندرية ودوره لتفعيل دور الشباب فى نقابة المهندسين.

وقال الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، فى كلمته، إن الدولة المصرية فى مرحلة هامة وتحتاج إلى تكاتف من الجميع من أجل بناء الجمهورية الجديدة.

وأكد أن المهندسين هم الأعمدة الأساسية فى بناء المرحلة الجديدة بجميع المجالات، وهى مسئولية كبيرة على عاتقهم يجب عليهم التطوير والتعلم من أجل مواكبة التطورات العالمية.

كما أكد أن جامعة الإسكندرية تعمل على خلق تنافسية عالمية فى جميع المجالات منها المجالات الهندسية، منها إنشاء التكنولوجى بارك لتوفير الاقتصاد والصناعة المبنى على المعرفة، كما تم منح درجات علمية مزدوجة مع أكبر الجامعات العالمية، وهو ما يخلق فرصا للتنافسية العالمية لخريجي جامعة الإسكندرية.

وأعلن عن مبادرة بين جامعة الإسكندرية ونقابة المهندسين بالإسكندرية بتمويل أي أفكار لشباب المهندسين من موارد جامعة الإسكندرية الذاتية بعد انتهاء الدراسة وتحويل الأفكار العلمية إلى تطبيق من أجل وضع مهندسى المستقبل على الطريق الصحيح.

وأوضح أن كلية الهندسة تمنح أى طالب لديه فكرة علمية الفرصة لتمويل هذه الفكرة حتى مبلغ ٣٠ ألف جنيه خلال المرحلة الجامعية، وسيتم استكمال هذه المبادرة بالتعاون مع نقابة المهندسين بالإسكندرية بعد انتهاء فترة الدراسة.

وثمن المهندس أحمد صبرى، أمين مساعد نقابة المهندسين بالإسكندرية، المبادرة التى أطلقها الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، لتنمية مهارات المهندسين، وأن النقابة العامة ستدعم هذه الفكرة وتقدم لها جميع التسهيلات، وستبذل مجهودا لتطبيقها فى جميع الجامعات المصرية من أجل المهندس.

وقال المهندس محمد قبيصى، رئيس لجنة الشباب، إن اللجنة لديها عدد من الأهداف منها دعم حديثي التخرج والسعي لتوفير سبل الدعم من خلال التدريب الضامن للتوظيف مع ربطهم وتفاعلهم مع جميع الأنشطة، وهو ما يقوم به المجلس الحالى فى دورته الحالية.

من جانبه، وجه المهندس محمد سعيد، رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام، شكره لمجلس النقابة الفرعية لدعم فكرة الملتقى.

ووجه الشكر لشباب المهندسين المشاركين في الملتقى، مؤكدا أن النقابة تسعى للمشاركة الإيجابية للشباب في خدمة مجتمع المهندسين بصفة عامة من خلال المشاركة في اللجان التطوعية والعمل النقابي.

كما شهد الملتقى كلمات لكليات الهندسة بالإسكندرية ألقاها الدكتور عصام وهبة عن كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، والدكتور أكرم سليمان عن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجية وما تقدمه من دورات وفرص مختلفة للخريجين بنسب خصم بالتعاون مع النقابة، وكلمة عن هندسة فاروس ألقاها اللواء الدكتور المهندس سامي درويش نيابة عن عميد الكلية.

وتحدث الدكتور مصطفى الحضرى، عضو مجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية، عن دور لجنة العلوم الهندسية والتدريب التي تقدم دورات تدريبية للطلاب والمهندسين بأسعار مميزة لتنمية مهارات المهندسين فى جميع المجالات الهندسية لكى يواكب المهندس سوق العمل.

وقال إن نقابة المهندسين وفرت قاعات تدريب على أعلى مستوى تكنولوجى تسهيلا على المهندسين ومن أجل الارتقاء بالمهنة ومواكبة التطور العالمى.

وتحدث الدكتور حسن لطفى، عضو مجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية، عن برتوكول التعاون مع جمعية رجال الأعمال الذى تم توقيعه مؤخرا من أجل توفير تمويل لمشروعات هندسية للمهندسين وتشجيعهم على ريادة الأعمال وتوفير جميع التسهيلات الخاصة بهم بتوفير مكتب دائم للجمعية داخل نادى المهندسين للإجابة عن جميع الاستفسارات الخاصة بالمهندسين وتوفير الخدمات.

وقدم هيثم أشرف، ممثل عام عن الاتحادات الطلابية المشاركة ورئيس اتحاد طلاب كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، شكره لمجلس نقابة المهندسين لإتاحة الفرصة لهم كاتحادات طلاب كليات الهندسة المصرية المشاركة في الملتقى وهي ٢٠ جامعة على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن المبادرة ستعود بالنفع خلال الفترة المقبلة وستجنى ثمارا مميزة نحو اهتمام الخريجين الجدد بنقابة المهندسين.

كما تحدث المهندس محمود الكومى، الحاصل على جائزة جنيف للابتكارات، عن تجربته المميزة عالميا والتى أصبحت حديث العالم بعد ابتكاره جهاز أثناء جائحة كورونا يقوم بعمل مسحات منعا لانتشار العدوى والتعامل مع مرضى كورونا.

وحضر الملتقى الدكتور هشام سعودى، رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية، اللواء يسرى عبد الله، أمين عام نقابة المهندسين المصرية، والدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، والمهندس أحمد صبرى، أمين مساعد نقابة المهندسين المصرية، ووكلاء كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية الدكتور عصام وهبة، والدكتور وليد عبد العظيم، والدكتور أكرم سليمان، عميد كلية الهندسة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجية، والدكتور محمود الجمال، عميد كلية الهندسة بجامعة فاروس الأسبق، عدد من أعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين.

كما حضر الملتقى أعضاء مجلس النقابة الفرعية بالإسكندرية؛ المهندس صلاح حامد، أمين النقابة، والمهندس كريم عزت، أمين الصندوق، والمهندس محمد فتح الباب، وكيل النقابة، والدكتور هبة المغربي، الأمين المساعد، وأعضاء المجلس الدكتور حسن لطفي، والمهندس علاء محجوب، والمهندس خالد أمين، والدكتور مصطفى الحضري، والدكتور محمد صلاح، والمهندس وليد ماضي، والمهندس أحمد محمود، والمهندس محمد قبيصي، والمهندس محمد سعيد.

وفى نهاية اللقاء، تم تكريم بعض الشباب المشاركين في الملتقى من ممثلي الاتحادات الطلابية بكليات الهندسة بالجامعات المصرية والكيانات التطوعية والفرق العلمية الهندسية الحاصلة على جوائز في المسابقات المحلية والدولية.