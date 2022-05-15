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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بين الناس

مواطنة تستغيث بالرئيس: الحقوني محدش عارف يشخص حالتي وأنا حامل.. فيديو

صدى البلد

في رسالة عاجلة إلي مسئولي وزارة الصحة، ناشدت المواطنة رانيا سعيد والتي تبلغ من العمر 22 عاما، بوزارة الصحة، لعلاجها من الألم الذي تعاني منه في جانبها، ولم يقدر أي طبيب علي تشخيص حالتها.

وتحدثت رانيا سعيد إلي عدسة “صدي البلد” في بث مباشر، عن مشكلتها الصحية قائلة: “في وجع في جنبي، وكل لما اروح مستشفي ميرضوش ياخدوني”.

وأوضحت رانيا أنها ذهبت لأكثر من دكتور، وعقب إقامة العديد من الإشاعات والتحاليل الطبية، لا يوجد تشخيص لمرضها وسبب الآلام التي تشعر بها.

وقالت رانيا إنها متزوجة منذ عام، وحامل في الشهر السابع، وتكاثرت أقاويل الأطباء حول تشخيصها، فمنهم من قال إنه ورم في جانبها، أو خراج، أو تكيس علي المبايض، وعقب التشخيص لم يتم قبلوها داخل أي مستشفي للعلاج.

وأشارت رانيا إلى أنها تأخذ العديد من المسكنات حتي تقدر علي تحمل الألم، والذي يستمر معها لمدة 20 يوما دون علاج، ويؤثر هذا الألم علي رجليها ومعدتها بشكل كبير.

وبسبب حملها في الشهر السابع، لم يتم قبولها داخل أي مستشفي، أو علاجها من قبل أي دكتور خوفًا من الحمل.

وناشدت رانيا سعيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمسئولين في وزارة الصحة، بسرعة حل حالتها الصحية، بسبب تزايد الألام علي جانبها، وعدم وجود أي حل أو علاج لحالتها الصحية.

للتواصل مع رانيا سعيد: 01203678805

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

وزارة الصحة مسئولين وزارة الصحة رئيس الجمهورية السيسي عبد الفتاح السيسي

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