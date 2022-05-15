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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

باسكال مشعلاني تدلي بصوتها في الانتخابات النيابية اللبنانية

باسكال مشعلاني
باسكال مشعلاني

نشرت الفنانة باسكال مشعلاني صورة لها وهي تدلي بصوتها في الانتخابات النيابية اللبنانية، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".


وكتبت باسكال قائلة "هيدي اول مرة بصوت بحياتي . يارب تكون خير علينا جميعا وتكون هادفه #للتغير على كل لبنان انتخابات لبنان 2022".

طرحت النجمة اللبنانية باسكال مشعلانى، أحدث أغانيها التى تحمل اسم "دخيلو الله" .


وأغنية "دخيلو الله" من كلمات حسين إسماعيل، وألحان وسام الأمير وتوزيع ملحم أبو شديد، وهى أغنية بدوية مأخوذة من الفلكلور البلدى اللبنانى.


وطرحت مؤخرًا النجمة اللبنانية باسكال مشعلانى أحدث أغانيها على طريقة الفيديو كليب، والتى تحمل اسم "استنى" باللهجة المصرية .


وأعربت مؤخرًا النجمة اللبنانية باسكال مشعلانى عن سعادتها بردود الأفعال التى تلقتها على أغنية "استنى" التى طرحتها مؤخرًا باللهجة المصرية وهى من كلمات محمد رفاعى وألحان وتوزيع زوجها ملحم أبو شديد.

 

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