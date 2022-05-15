عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ننشر أسماء لجان تحكيم النسخة الثامنة من مهرجان أفلام السعودية

المخرج المصري أحمد
المخرج المصري أحمد فوزي صالح

أعلنت إدارة مهرجان أفلام السعودية في نسخته الثامنة، التي تنطلق اعتبارًا من 2 حتى 9 يونيو2022، عن أسماء لجان التحكيم في مسابقات الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة.

تتضمن لجان التحكيم أسماء عدد من الأكاديمين والفنانين الخليجيين والعرب والأجانب.

ويرأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة، قتيبة الجنابي، وهو سينمائي ومنتج عراقي مستقل، حائز على دكتوراه في دراسة السينما في الوطن العربي، عمل كمخرج ومنتج لمحطة MBC وكمصور للأفلام التسجيلية في الأوبرا البريطانية، كما عمل كمدير تصوير لسبعة أفلام روائية طويلة، وأخرج وأنتج مجموعة من الأفلام القصيرة التي حازت على جوائز في مهرجانات عالمية.

وتضم لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة، عائشة كاي وهي ممثلة وكاتبة سعودية/ كندية حائزة على درجة الماجستير في الكتابة، قامت بأدوار رئيسية ومساعدة في أفلام قصيرة ومسلسلات، وصولا إلى الدور الرئيسي للفيلم الكندي الطويل "طريق الياسمين" عام 2020، الذي ترشحت عنه لثلاث جوائز، وانضمت إثره إلى نقابة الممثلين الكندية.

كما تضم أيضا أحمد فوزي صالح، وهو مخرج مصري، وكاتب محترف، ومشرف تطوير محتوى للقصص التلفزيونية المعدة للمنصات الرقمية، شارك فيلمه الوثائقي "جلد حي" في الكثير من المهرجانات الدولية، وفاز بعدة جوائز، و حصد فيلمه الروائي الطويل "ورد مسموم" الذي عرض في مهرجان روتردام الدولي 2018، ومهرجان القاهرة السينمائي، 17 جائزة.

فيما يرأس لجنة تحكيم الأفلام القصيرة، حكيم بلعباس، وهو مخرج ومؤلف مغربي / أمريكي، حاصل على درجة الماجستير في السينما من جامعة كولومبيا بشيكاغو، ألف وأخرج الكثير من الأعمال الخيالية والوثائقية. 

وتضم اللجنة إلهام علي، وهي فنانة سعودية درست المسرح وفنونه، وشاركت في العديد من المسلسلات، وحصلت على عدة جوائز في المسرح والأعمال التلفزيونية، كما شاركت في العديد من الأفلام خليجياً وعالمياً،  كما أنها أدارت الأمسية الافتتاحية لمهرجان أفلام الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في فانكوفر عام 2021.

وأيضا أيتن مولتو ساراي، وهي مخرجة ومحاضرة سويسرية مختصة في علوم الثقافة والسينما، ومديرة مهرجان del aube في بازل بسويسرا، عرضت أعمالها في كبرى المهرجانات بما فيها مهرجان كان، وروتردام، ولوكارنو، وحصلت على الكثير من المنح الدولية في عالم السينما.

مهرجان أفلام السعودية مهرجانات فنية أحمد فوزي صالح مهرجان السعودية Arts Entertainment

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فبركة أم لعنة قادمة.. القصة الكاملة لـ غفوة أبو الهول

بعد هدية السيتي .. سيناريوهان لـ تتويج صلاح مع ليفربول بالدوري الإنجليزي

سعر الذهب اليوم 15-5-2022

المنافسة تشتعل.. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل مانشستر سيتي

أبو الهول ..هل أغمض الحارس الأمين عينيه حقا؟ القصة الكاملة "فيديوجراف"

نحلة تقتل شابا بالغربية.. فيها سم قاتل وتهاجم الإنسان في 3 حالات

التموين: مد فترة تسجيل أرقام التليفونات لصاحب بطاقة التموين حتى 30 يونيو

قرار جمهوري بنقل رئيس بمحكمة استئناف طنطا إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التموين

ترشيحاتنا

أبو العينين: يجب استغلال علاقة مصر بإفريقيا.. والتكاتف لتسويق الاستثمارات خارجيا

أبو العينين: الرئيس السيسي لديه طموح وحكمة ورؤية ثاقبة

الدولار مستقر.. أسعار العملات الأجنبية في بنك مصر اليوم

المشدد 3 سنوات.. اعترافات آلاء في «التخابر»: جوزي يتحمل مسئولية أفعاله| خاص

محمد رمضان يظهر بسيارة فارهة جديدة .. صور

حفاظا على صحتهن النفسية والجسدية.. بلدان تمنح السيدات إجازة لهذا السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بديل خلطة الأرز .. طريقة عمل دجاج محشي بالمكرونة

الاستعدادات النهائية لاستقبال ضيوف مهرجان كان قبل يومين من حفل الافتتاح.. صور

بحمامات سباحة وملاعب.. مدينة كاملة تحت الأرض للاحتماء من النووي في فنلندا|فيديو

شهود عيان يروون لحظات رعب عاشها الأمريكيون في المجمع التجاري.. متطرف يقتل بدمٍ بارد 10 أشخاص بدوافع عرقية عنصرية.. واشنطن لم تتخلص من أمراضها القديمة والحادث خير دليل

فيديو

ينتمي لـ الجماعة الإسلامية .. تطورات جديدة في قضية قتل كاهن الاسكندرية

أزمة سد النهضة وحقيقة نقص مخزون القمح.. أبرز تصريحات رئيس الوزراء اليوم

قمر الدم.. ظاهرة فلكية مذهلة يشاهدها سكان كوكب الأرض غدا.. فيديوجراف

مصير الجرعة الرابعة من لقاح كورونا.. تفاصيل سعر الذهب والدولار اليوم

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

المستريح الذي أرهق الجميع

كريمة أبو العينين

الدين لمين ومفاتيح الجنة مع مين

د.هادي التونسي

كنز الوحدة

علاء حيدر

الفن المصري والصحافة العالمية

نجاة عبد الرحمن

دراما رمضان وتأثيرها على وعي المواطن

هند عصام

السحر الفرعوني بين الحقيقة والحلم

غادة جابر

لن تمت شيرين ولم تعاقب إسرائيل

فتحي حسين

ماذا بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ