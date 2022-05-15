ننشر أسماء لجان تحكيم النسخة الثامنة من مهرجان أفلام السعودية

أعلنت إدارة مهرجان أفلام السعودية في نسخته الثامنة، التي تنطلق اعتبارًا من 2 حتى 9 يونيو2022، عن أسماء لجان التحكيم في مسابقات الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة.

تتضمن لجان التحكيم أسماء عدد من الأكاديمين والفنانين الخليجيين والعرب والأجانب.

ويرأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة، قتيبة الجنابي، وهو سينمائي ومنتج عراقي مستقل، حائز على دكتوراه في دراسة السينما في الوطن العربي، عمل كمخرج ومنتج لمحطة MBC وكمصور للأفلام التسجيلية في الأوبرا البريطانية، كما عمل كمدير تصوير لسبعة أفلام روائية طويلة، وأخرج وأنتج مجموعة من الأفلام القصيرة التي حازت على جوائز في مهرجانات عالمية.

وتضم لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة، عائشة كاي وهي ممثلة وكاتبة سعودية/ كندية حائزة على درجة الماجستير في الكتابة، قامت بأدوار رئيسية ومساعدة في أفلام قصيرة ومسلسلات، وصولا إلى الدور الرئيسي للفيلم الكندي الطويل "طريق الياسمين" عام 2020، الذي ترشحت عنه لثلاث جوائز، وانضمت إثره إلى نقابة الممثلين الكندية.

كما تضم أيضا أحمد فوزي صالح، وهو مخرج مصري، وكاتب محترف، ومشرف تطوير محتوى للقصص التلفزيونية المعدة للمنصات الرقمية، شارك فيلمه الوثائقي "جلد حي" في الكثير من المهرجانات الدولية، وفاز بعدة جوائز، و حصد فيلمه الروائي الطويل "ورد مسموم" الذي عرض في مهرجان روتردام الدولي 2018، ومهرجان القاهرة السينمائي، 17 جائزة.

فيما يرأس لجنة تحكيم الأفلام القصيرة، حكيم بلعباس، وهو مخرج ومؤلف مغربي / أمريكي، حاصل على درجة الماجستير في السينما من جامعة كولومبيا بشيكاغو، ألف وأخرج الكثير من الأعمال الخيالية والوثائقية.

وتضم اللجنة إلهام علي، وهي فنانة سعودية درست المسرح وفنونه، وشاركت في العديد من المسلسلات، وحصلت على عدة جوائز في المسرح والأعمال التلفزيونية، كما شاركت في العديد من الأفلام خليجياً وعالمياً، كما أنها أدارت الأمسية الافتتاحية لمهرجان أفلام الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في فانكوفر عام 2021.

وأيضا أيتن مولتو ساراي، وهي مخرجة ومحاضرة سويسرية مختصة في علوم الثقافة والسينما، ومديرة مهرجان del aube في بازل بسويسرا، عرضت أعمالها في كبرى المهرجانات بما فيها مهرجان كان، وروتردام، ولوكارنو، وحصلت على الكثير من المنح الدولية في عالم السينما.