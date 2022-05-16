الفراخ رخصت.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 16- 5 -2022

ينشر موقع “صدى البلد”، عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 16-5-2022، في السوق المحلية وكذلك أسعار البيض وأسعار الكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم.

وفيما يلي يرصد “صدى البلد” أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 16-5-2022 في السوق المحلية:

الدواجن البيضاء : 35 جنيها في المزرعة و 39 - 40 جنيهًا للكيلو للمستهلك حسب المنطقة بانخفاض عن الأيام الماضية حيث وصلت لـ 44 جنيها الأسبوع الماضي .

الدواجن البلدى : بين 48- 50 جنيهًا للكيلو

الدواجن الساسو : بين 42-43 جنيهًا للكيلو

الأوراك : بين 42- 43 جنيهًا للكيلو

البانيه : بين 80 - 85 جنيهًا للكيلو

الدواجن الرومي : 60 -65 جنيها للكيلو

الدواجن الأمهات البيضاء : بين 31 و 32 جنيهًا للكيلو

أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين فى السوق المحلية:

وصل سعر الكتاكيت اليوم الإثنين في السوق المحلية كالتالي :

كتكوت أبيض: 8.25_8.5 جنيهات

كتكوت ساسو : 5.75_6 جنيه

أسعار طبق البيض اليوم الاثنين في السوق المحلية:

وجاءت أسعار البيض الأحمر اليوم 55-56 جنيها للطبق ، ووصل سعر الأبيض بين 51-52 جنيها للطبق ، أما سعر البيض البلدي بين 58-60 جنيها.

أسعار البط اليوم الاثنين في السوق المحلية:

أسعار البط البلدي بـين 55-60 جنيها للكيلو.

اسعار البط المسكوفي بين 47 -50 جنيها للكيلو.