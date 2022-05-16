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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الفراخ رخصت.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 16- 5 -2022

الدواجن
الدواجن

ينشر موقع “صدى البلد”، عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 16-5-2022، في السوق المحلية وكذلك أسعار البيض وأسعار الكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم.

وفيما يلي يرصد “صدى البلد” أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 16-5-2022  في السوق المحلية:

 

الدواجن البيضاء : 35 جنيها في المزرعة و 39 - 40  جنيهًا للكيلو للمستهلك حسب المنطقة بانخفاض عن الأيام الماضية حيث وصلت لـ 44 جنيها الأسبوع الماضي .

الدواجن البلدى :  بين 48- 50 جنيهًا للكيلو

الدواجن  الساسو :  بين 42-43 جنيهًا للكيلو

الأوراك : بين 42- 43 جنيهًا للكيلو

البانيه : بين 80 - 85  جنيهًا للكيلو

الدواجن  الرومي : 60 -65 جنيها للكيلو

الدواجن  الأمهات البيضاء : بين 31 و 32 جنيهًا للكيلو

 

أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين فى السوق المحلية:

وصل سعر الكتاكيت اليوم الإثنين  في السوق المحلية كالتالي :

كتكوت أبيض: 8.25_8.5 جنيهات 

كتكوت ساسو : 5.75_6  جنيه

 

أسعار طبق البيض اليوم الاثنين في السوق المحلية: 

وجاءت أسعار البيض الأحمر اليوم 55-56 جنيها للطبق ، ووصل سعر الأبيض بين  51-52 جنيها  للطبق ،  أما سعر البيض البلدي بين 58-60 جنيها. 

             

أسعار البط اليوم الاثنين في السوق المحلية: 

أسعار البط  البلدي بـين 55-60 جنيها للكيلو.

اسعار البط المسكوفي بين 47 -50 جنيها للكيلو.

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