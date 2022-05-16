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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لمنافسة لامبورجيني أوروس.. فيراري تستعد لإطلاق "بوروسانجواي" أول SUV

فيراري بوروسانجواي
فيراري بوروسانجواي

تستعد "فيراري" لإصدار أول سيارة رياضية متعددة الاستخدامات تحمل علامتها التجارية قبل نهاية هذا العام، لتنافس الطرازات التي تحتل قمة هرم سيارات الـ SUV من حيث الفخامة والرفاهية من أمثال "لامبورجيني أوروس" و "أستون مارتن DBX 707".

 

ينتظر محبو  الحصان الجامح  على أحر من الجمر موعد الإطلاق الرسمي للسيارة التي طال انتظارها والتي سوق يطلق عليها اسم "بوروسانجواي" وهي كلمة إيطالية تعني "حصان أصيل"، مع بدء الإنتاج التجاري في الشتاء القادم والتسليم للعملاء يبدأ مع حلول سنة 2023.

 

كان إنزو  فيراري، مؤسس شركة السيارات الفاخرة، يعارض دائمًا فكرة تقديم سيارة فيراري بأربعة أبواب ، وقال الرئيس السابق للعلامة التجارية سيرجيو مارشيوني ، "إذا أردتم تقديم فيراري بأربعة أبواب، يجب إطلاق النار علي أولا وقتلي" وذلك عندما سئل عن احتمال وجود سيارة فيراري رياضية متعددة الاستخدامات، في دلالة واضحة على رفضه القاطع التخلي عن الطابع المميز للسيارات الرياضية. توفي إنزو منذ عقود، و رحل مارشيوني في عام 2018 بعد صراع مع المرض، و أعلنت فيراري عن نواياها في تقديم سيارات الدفع الرباعي في نفس العام.

 

تم اعتماد تقنية تثبيت المحرك في الجهة الأمامية للسيارة الجديدة "فيراري بوروسانجواي" وهذا يعني أن محور التحويل سيكون خلفي وأن مجموعة نقل الحركة هجينة مع إمكانية وجود محرك كهربائي مثل الإعداد الموجود في محرك فيراري SF90. ألمحت "فيراري" بشدة إلى أنها ستستخدم محرك V-12 مع بوروسانجواي، ومن المحتمل أيضًا استخدام محرك V-8 مزدوج التوربيني . مهما كان عدد الأسطوانات ، إذا أرادت فيراري بالفعل الدخول على حلبة المنافسة على اقوى أداء رياضي وتسارع، لابد أن  توفر سرعة قصوى تتجاوز 189 ميلاً في الساعة وهي مدة تسارع "لامبورجيني أوروس" و 193 ميلاً في الساعة الخاصة بسيارة أستون مارتن DBX 707.

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