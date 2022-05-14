نظرة شاملة عن فيراري 812 GTS الخارقة 2022 في البحرين |صور

تقدم شركة فيراري الايطالية باقة متنوعة من السيارات المميزة، ومنها النسخة 812 GTS الخارقة موديل 2022، وتعد هذه السيارة واحدة من ابرز الطرازات التي تحمل شعار الحصان الواثب المميز، حيث تظهر بتصميم خارجي رياضي، إلى جانب التقنيات الداخلية القوية.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري نظرة شاملة عن فيراري 812 GTS الخارقة 2022 في البحرين.

فيراري 812 GTS موديل 2022

تعتمد السيارة فيراري 812 GTS على لمسات خارجية انسيابية تعزز من قدراتها في التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، مع جنوط رياضية مدعومة بقاعدة عجلات طولها 2.720 متر، وبنسبة طول كلي بلغت 4.693 متر، وبعرض يبلغ 1.971 متر.

فيراري 812 GTS موديل 2022

وتأتي السيارة فيراري 812 GTS بارتفاع يبلغ 1.276 متر، مع مصابيح أمامية عدوانية المظهر ومصابيح خلفية تعمل بتقنية LED LIGHT، مع مفهوم ثنائي الابواب، ومنظومة عادم مزدوجة الاداء، ومرايات جانبية كهربائية التحكم.

فيراري 812 GTS موديل 2022

وتستمد السيارة فيراري 812 GTS قوتها من محرك بسعة 6500 سي سي مكون من 12 اسطوانة، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 800 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 718 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي الاداء بتقنية الدفع الخلفي للعجلات.

فيراري 812 GTS موديل 2022

وتصل السرعة القصوى للسيارة فيراري 812 GTS إلى 340 كيلومتر في الساعة، بينما تتسارع من نقطة الثبات 0 حتى الوصول لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 3 ثواني.

فيراري 812 GTS موديل 2022

وتضم السيارة فيراري 812 GTS خاصية الدخول بدون مفتاح، وزر تفعيل وايقاف المحرك، ومقود حركة متعدد الاستخدام، وبلوتوث، ونظام صوتي وترفيهي، ومكيف هواء اوتوماتيكي، وخاصية التحكم في السرعة، وكاميرا محيطة وحساسات حركة.

أسعار السيارة فيراري 812 GTS موديل 2022 في البحرين

تقدم السيارة فيراري 812 GTS موديل 2022 داخل السوق البحريني عبر فئة واحدة من التجهيزات وبقيمة سعرية قدرها 142.050 دينار.