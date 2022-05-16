26 مليونا و917 ألف دولار صادرات الجلود خلال الربع الأول من 2022

ارتفعت صادرات الجلود ومنتجاتها خلال الربع الأول من العام الجاري “الفترة من يناير إلى مارس من عام 2022” بنحو 27.2% لتسجل ما قيمته 26 مليونا و917 ألف دولار مقابل 21 مليونا و163 ألف دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.



جاء ذلك وفقا لـ التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري للجلود والمنتجات الجلدية اليوم الاثنين أن صادرات القطاع ارتفعت خلال شهر مارس الماضي بنحو 3.5% لتسجل ما قيمته 10.349 مليون دولار مقابل 9.995 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي، كما شهد شهر فبراير الماضي تحقيق زيادة بنحو 42.6% لتسجل ما قيمته 6.658 مليون دولار مقابل 4.663 مليون دولار في فبراير 2021.



واستحوذ قطاع دباغة الجلود على 92.94% من إجمالي صادرات القطاع خلال الربع الأول من العام الحالي بما قيمته 25.015 مليون دولار، فيما استحوذ قطاع "الأحذية والفوندي" على 5.57% من إجمالي الصادرات بما قيمته 1.499 مليون دولار، واستحوذ قطاع "المصنوعات والملابس الجلدية" على 1.49% من إجمالي صادرات القطاع بما قيمته 401.441 ألف دولار.