كبار الصحفيين يستقبلون جثمان الراحل صلاح منتصر في مقر مؤسسة الأهرام.. فيديو وصور

استقبل كبار الصحفيين جثمان الكاتب الصحفي الراحل صلاح منتصر في مقر مؤسسة الأهرام، استعدادا لصلاة الجنازة عقب صلاة الظهر بمسجد عمر مكرم.

وكان من أبرز الحضور الكتاب: كرم جبر ومصطفى بكري، وعبد المحسن سلامة، وغيرهم من كبار الشخصيات العامة والصحفيين.

وتقام صلاة الجنازة وتشييع جثمان الراحل الكاتب الصحفي الكبير صلاح منتصر اليوم الإثنين، بمسجد عمر مكرم عقب صلاة الظهر.



ونعى الكاتب الصحفى عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام، ببالغ الحزن والأسى، الكاتب الصحفى الكبير صلاح منتصر، الرئيس الأسبق لمجلس إدارة دار المعارف، ورئيس تحرير مجلة أكتوبر، باعتباره واحدا من أهم كتاب الأهرام.



وقال إننا فقدنا أحد أهم رموز الصحافة الوطنية المخلصة والذى أفنى حياته فى الدفاع عن بلده، واضعا مصلحتها فوق أى اعتبار وأنه كان صحفيا ومفكرا بارزا ورجلا وطنيا من طراز فريد.



ودعا المولى عز وجل إلى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه والأسرة الصحفية الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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