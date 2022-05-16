موسكو: إسقاط 3 مقاتلات أوكرانية وقصف 325 منطقة تمركز أفراد ومعدات عسكرية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن قواتها أسقطت 3 مقاتلات أوكرانية، وضربت القذائف الصاروخية والمدفعية الروسية 325 منطقة تمركز أفراد ومعدات عسكرية، و14 مركز قيادة، و24 بطارية مدفعية في مواقع إطلاق النيران.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيجور كوناشينكوف - في بيانه اليومي - إن صواريخ جوية روسية أصابت موقعين لقيادة الجيش الأوكراني، بما في ذلك قيادة اللواء ميكانيكي رقم 72 بالقرب من "تسابوفكا" في منطقة خاركوف، وأصابت كذلك 16 منطقة تمركز أفراد ومعدات عسكرية، و8 نقاط إطلاق صواريخ بعيدة المدى، و5 مستودعات للصواريخ والمدفعية بالقرب من "كراسنوليمان" في منطقة خاركوف (أوكرانيا)، و"فلاديميروفكا" و"كونستانتينوفكا" في جمهورية دونيتسك الشعبية، و"بيريستوفويه" في جمهورية لوجانسك الشعبية.

وأضاف أن نتيجة الضربات تم تحييد أكثر من 360 عنصرا من القوميين الأوكرانيين المتطرفين، وتعطيل 78 وحدة من المعدات العسكرية، حيث قصفت الطائرات 3 مراكز قيادة، و104 مناطق لتمركز الأفراد والمعدات العسكرية الأوكرانية ومستودعي وقود.

وأشار الي أن وسائل الدفاع الجوي الروسية أسقطت مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "سو-25" بالقرب من "يفغينوفكا" في منطقة "ميكولايف" و"فيليكا كاميشيفاخي"، بالإضافة إلى مقاتلة أخرى من طراز "سو-24" بالقرب من جزيرة زيميني.