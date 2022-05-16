بسبب الإصابة .. ليفربول يفقد محمد صلاح أمام ساوثامبتون بالدوري الإنجليزي

أكدت صحيفة التايمز غياب محمد صلاح نجم ليفربول عن فريقه في مواجهة ساوثامبتون المقرر إقامتها غدا الثلاثاء في الجولة الـ 37 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز .



وقالت الصيحفة إن كلوب استقر على استبعاد محمد صلاح من قائمة ليفربول لمواجهة ساوثامبتون بعد الإصابة التي تعرض لها اللاعب خلال مشاركته مع فريقه أمام تشيلسي بنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي .



وأشارت إلى أن كلوب يفضل إراحة صلاح من أجل تجهيزه بشكل جيد لمواجهة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا “ الشامبيونزليج ” والمقرر إقامتها 28 مايو الجاري .



واشتعلت المنافسة على بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما تعادل فريق مانشستر سيتي أمام وست هام، بنتيجة 2/2 في الجولة قبل الأخيرة من البريميرليج.

وفقد مانشستر سيتي، نقطتين ثمينتين في صراع حسم اللقب في صالحه، ليعطي ليفربول هدية ثمينة في تقليل الفارق لنقطة وحيدة.

ويحتل فريق مان سيتي، صدارة الترتيب برصيد 90 نقطة، بينما يأتي فريق ليفربول خلفه برصيد 86 نقطة، وله مباراة مؤجلة.

سيناريوهان لتتويج محمد صلاح مع ليفربول بالدوري الإنجليزي

- السيناريو الأول: ليفربول لديه مباراتين قبل النهايه فعليه الفوز بمباراتيه، بشرط خسارة أو تعادل مانشستر سيتي في مباراته المتبقية.

- السيناريو الثاني: الفوز بمباراة والتعادل في أخرى، بشرط خسارة مانشستر سيتي لمباراته أمام أستون فيلا بنتيجة تجعل فارق الأهداف في صالح ليفربول.

حيث في حالة التساوي في النقاط فسيتم الاحتكام إلى معدل الأهداف والذي يتفوق به السيتي على الريدز، فالفارق يصل إلى 7 أهداف بين الفريقين.

وسجل مان سيتي 96 هدفا مقابل 89 لصالح ليفربول.

ويتبقى لفريق ليفربول الإنجليزي مواجهتان أمام ساثهامبتون وولفرهامبتون، الأولى يوم 17 مايو القادم، والثانية يوم 22.

بينما سيواجه فريق مانشستر سيتي نظيره أستون فيلا يوم 22 مايو القادم على ملعب الإتحاد.