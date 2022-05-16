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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة سوهاج يفتتح موسم حصاد القمح بمزرعتي الكوامل والكوثر

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

افتتح الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، موسم حصاد القمح بمزرعتي الجامعة بمدينة سوهاج الجديدة والكوثر، يصاحبه المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، والدكتور محمد عبد الحفيظ عميد كلية الزراعة، ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام، والمهندس اسماعيل أحمد مدير المزرعة.

وأشاد رئيس الجامعة، خلال الافتتاح بالجهود المبذولة من قبل القائمين على إدارة الكلية والمزرعة، ودورهم فى زيادة إنتاجية مزارع الجامعة من المحاصيل المختلفة.

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ولفت إلى أنه تم انتقاء سلالة متميزة ومختارة بعناية بواسطة مجموعة من العلماء بالكلية ذات إنتاجية عالية، سيتم توزيعها لفلاحين ومزارعي المحافظة كتقاوي يتم زراعتها، مضيفاً أن العام القادم سيشهد توسعاََ في المساحات المزروعة، لزيادة إنتاج القمح ليغطي احتياجات المواطن السوهاجي.

وأوضح الدكتور محمد عبد الحفيظ، أن موسم حصاد القمح بدأ بمساحة ٤٠ فدان بمزرعتي الكوامل والكوثر، والتى تقدر إنتاجيتهم بما يقرب من ٣٠٠ إردب من القمح، مضيفاً أن إدارة الجامعة تقدم مزيد من الدعم اللوجستي للكلية لتوفير المزيد من انتاجها لخدمة المجتمع.

وأشار المهندس إسماعيل أحمد، إلى أنه سيتم بيع إنتاج التقاوي المحسنة (القمح سدس 12) للمزارع السوهاجي، الأمر الذي يساهم في زيادة الاقبال على شراء هذه التقاوي من المزارعين نظراً لجودتها العالية.

سوهاج جامعه حصاد قمح الكوثر

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