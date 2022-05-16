تمهيدا لتطويره.. إزالة التعديات والإشغالات أسفل كوبري الساحل بالجيزة |شاهد

كلف محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، رئيس حي شمال بإزالة الأكشاك المخالفة والإشغالات التي تسئ للمظهر الحضاري بالمنطقة الواقعة أسفل كوبرى الساحل بشارع الوحدة تمهيدا لرفع كفاءة المنطقة وتطويرها.
وتهدف أعمال الإزالة لإقامة ساحات انتظار ونقاط خدمية للمواطنين وتحقيق عائد استثماري منها يستخدم في تطوير المناطق المحيطة بها.
وقام حى شمال الجيزة بإزالة الإشغالات والأكشاك والمنشآت المخالفة الكائنة أسفل الكوبرى والتنسيق مع إدارة التسويق بالمحافظة لوضع التصور اللازم لتحقيق الاستغلال الأمثل للمساحات أسفل الكبارى بما يتناسب مع أعمال التطوير الجارية ولكي تظهر بالشكل الحضاري اللائق .