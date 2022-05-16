عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تمهيدا لتطويره.. إزالة التعديات والإشغالات أسفل كوبري الساحل بالجيزة |شاهد

إزالة التعديات والإشغالات
إزالة التعديات والإشغالات أسفل كوبري الساحل

كلف محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، رئيس حي شمال بإزالة الأكشاك المخالفة والإشغالات التي تسئ للمظهر الحضاري بالمنطقة الواقعة أسفل كوبرى الساحل بشارع الوحدة تمهيدا لرفع كفاءة المنطقة وتطويرها.

وتهدف أعمال الإزالة لإقامة ساحات انتظار ونقاط خدمية للمواطنين وتحقيق عائد استثماري منها يستخدم في تطوير المناطق المحيطة بها.

وقام حى شمال الجيزة بإزالة الإشغالات والأكشاك والمنشآت المخالفة الكائنة أسفل الكوبرى والتنسيق مع إدارة التسويق بالمحافظة لوضع التصور اللازم لتحقيق الاستغلال الأمثل للمساحات أسفل الكبارى بما يتناسب مع أعمال التطوير الجارية ولكي تظهر بالشكل الحضاري اللائق .

محافظ الجيزة حي شمال إزالة الاكشاك المخالفة نقاط خدمية تحقيق عائد استثماري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يسقط.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار 21 يفقد 105 جنيهات

«انا عروسة جديدة وكنت باكل عيش».. ماذا قالت مدرسة الأحياء بعد مواجهتها بواقعة الجاردات؟ القصة الكاملة

بسبب الإصابة .. ليفربول يفقد محمد صلاح أمام ساوثامبتون بالدوري الإنجليزي

شاهد ظاهرة خسوف القمر لأول مرة في 2022| بث مباشر

دعاء خسوف القمر من الكتاب والسنة

سعر الذهب اليوم 15-5-2022

الفراخ رخصت.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 16- 5 -2022

محمد صلاح لم يتدخل.. سفارة إنجلترا: مؤمن زكريا في لندن منذ يناير

موضوعات متعلقة

الجيزة: ضبط 26 طن دقيق مدعم وأرز داخل مخازن بقصد احتكارها بالصف

خاف عليه من الرسوب.. ضبط طالب يؤدي امتحان الإعدادية بدلا من زميله

محافظ الجيزة يقدم العزاء فى الشيخ خليفة بن زايد رئيس الإمارات.. صور

الجيزة : تنفيذ 96 محلًا لاستيعاب الباعة في سوق صول الحضارية|فيديو وصور

معلمة البودي جارد... تعليم الجيزة: المدعوة أسماء ليست مدرسة أو تتبع الوزارة

186791 طالب وطالبة.. محافظ الجيزة يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

تحرش واعتداء .. ماذا حدث لطالبات مدرسة النيل الثانوية بالجيزة؟

الجيزة .. قطع المياه ببعض شوارع الدقي لمدة 6 ساعات اليوم

ترشيحاتنا

الذهب يتراجع 30 جنيها في ختام تعاملات اليوم

الأهلي: احتفال لاعبي ليفربول مع مؤمن زكريا يعكس عراقة النادي وقيمة صلاح

رئيس الوزراء يدعو الشركات الأمريكية للاستثمار في مصر

ظهرت الرؤية.. شوبير يعلق على إعلان جدول مباريات كأس مصر

ماكرون يقبل استقالة كاستكس.. وأنباء عن تعيين وزير العمل الفرنسي رئيسا للوزراء

عقوبات الغش في الامتحانات بالمعاهد الأزهرية .. محظورات على الطلاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد الكنتالوب للحامل في الشهور الأولى والأخيرة

بيبو وبشير.. مباراة الـ 6 - 1 الأكثر قسوة في نفوس الزملكاوية

بمشاركة وزيرة الهجرة .. جامعة بنى سويف تنظم الندوة التثقيفية التاسعة عشر

50 عاما.. أجور أبطال إمبراطورية ميم وانسحاب محمد العربى| نوستالجيا

فيديو

الطلب زاد عليه.. تداول فيديو جديد للمأذون الفرفوش خالد خليفة

الأرصاد تحذر من انخفاض جديد في درجات الحرارة

وتر مقطوع وجراحة عاجلة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ أنغام |فيديو جراف

مواشي ضحايا مستريحين أسوان تعود إلى أصحابها في إدفو .. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

صلاح منتصر كما عرفته

المستشار أسـامة الصعيدي

الإرهاب والوجه القبيح للسوشيال ميديا

إلهام أبو الفتح

المستريح الذي أرهق الجميع

كريمة أبو العينين

الدين لمين ومفاتيح الجنة مع مين

د.هادي التونسي

كنز الوحدة

علاء حيدر

الفن المصري والصحافة العالمية

نجاة عبد الرحمن

دراما رمضان وتأثيرها على وعي المواطن

هند عصام

السحر الفرعوني بين الحقيقة والحلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ