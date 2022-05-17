دعاء لغفران الذنوب .. 6 كلمات جامعة لا ترد في هذه الساعة

دعاء لغفران الذنوب .. يبحث الكثير من المسلمين في هذا الوقت من الليل عن دعاء لغفران الذنوب، خاصة لما ثبت في شأن استجابة الدعاء في جوف الليل الأخير، وما ورد في هذا التوقيت وموعد النزول الإلهي من خصائص.

ومن خلال التقرير التالي نرصد أبرز ما جاء في دعاء لغفران الذنوب، ونجيب على سؤال كيف أتقرب إلى الله تبارك وتعالى وأجعل دعائي مستجابا.

دعاء لطلب المغفرة

دعاء لغفران الذنوب

الدعاء هو مناجاة الله عز وجل دون حائل ولا مانع ولا وسيط، وهو منحة من الله تعالى يخبرنا بها فنهنا أن ييأس من رحمته وأن نكثر من عبادة الدعاء فهو الغفور الرحيم وهو القادر على أن يبدل الحال وأن يقبل التوبة عن عباده قال عز وجل: ” وقال ربكم ادعوني أستجب لكم”، وفي قوله تعالى: ” وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان”.

وقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى أن الدعاء هو الطريق للمغفرة ويجب أن يكون لدي الإنسان النية الخالصة لرب العالمين في التوبة وأن يعرف أقوى دعاء لتكفير الذنوب عن الذنب وعدم الرجوع إليه نهائيا مهما كانت الظروف، وعليه أن يبتعد عن اقتراف هذا الذنب وأن يتجنب القيام بآي فعل خاطيء كان يقوم به سلفا، حتى لا يزيد عدد سيئاته وبعده عن الله.

وعلى الإنسان أن يعلم أن الدعاء عبادة مستجابة خاصة في جوف الليل الأخير حيث ينزل المولى تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فينادي عباده هل من مستغفرٍ؟، هل من داعٍ؟، هل من سائلٍ؟، فيكون لمن طلب حاجته ومسألته كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فلا تتردد في أن تطلب من ربك وأن تسأله فلن يكفيك حاجتك سواه، ولا تظن أنه يمل من طلبك إياه فهو الرءوف الرحيم بعباده.

يقول الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن باب مغفرة الله مفتوح وواسع فالله يغفر الذنوب جميعا ما عدا أن يشرك به .

وأضاف أمين الفتوى أنه في حال انك أستسمحت الشخص ولم يسامحك أو لم تعثر عليه وتاه منك في زحام الحياة أو مات قبل أن تطلب منه أن يسامحك في هذه الحالة يجب عليك أن تفعل أعمال صالحة وتهب ثوابها له ، وأيضا إذا وضعت في نفس موقفة تعفو وتصفح حتى يقابل الصفح بالصفح .

دعاء لطلب المغفرة

دعاء لغفران الذنوب

يؤكد الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أنه من شروط التوبة، أولا الإقلاع عن الذنب، والندم، ورد الحقوق.

وأضاف على جمعة، خلال تقديم برنامج «القرآن العظيم» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه بعد التوبة عليك أن تنسى هذا الذنب حتى لا تحبط، لافتا إلى أن من لا يفعل ذلك ولا يتوب عن الذنب سيندم في وقت لا ينفع فيه الذنب.

بينما قال الدكتور شوقي علام مفتى الديار المصرية، إن التوبة الحقيقة تستلزم الندم وترك الذنب والعزم على عدم العودة للذنب.

وأضاف شوقي علام، في حوار مع الإعلامي حمدي رزق، مقدم برنامج مكارم الأخلاق، المذاع عبر قناة صدى البلد، أن الجهر بالمعصية أمرا خطير جدا، موضحا أن الله عز وجل لا يحب الجهر بالسوء.

وتابع مفتي الديار المصرية، أنه لا ينبغي أن يجهر الإنسان بالفحشاء فقد يكون ستره الله لسبب، ما فلماذا يفضح نفسه، مستدركا أن الستر على الإنسان يجعل الذنب في حيز ضيق فمن ستر مسلما ستره الله.

دعاء الأيام البيض

دعاء لغفران الذنوب

ومن أدعية الاستغفاروالتوبة ما يلي:

1- دعاء لغفران الذنوب : اللهمّ إنّي أسألك بأنّي أشهد بأنك أنت الله لا إله إلّا أنت الواحد الأحد، الفرد الصّمد، الّذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد، اللهمّ عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله فأنت أهل التّقوى وأهل المغفرة ، والاستغفار أمر أساسي للتخلص من الذنب العظيم اللهم اني أستغفرك لما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم إني أستغفرك من كل ذنب تبت منه ثم عدت إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من كل ذنب يصرف عني رحمتك أو يحل بي نقمتك أو يحرمني كرامتك أو يزيل عني نعمتك، أستغفر الله من كل ذنب يورث الأسقام والضنا ويوجب النقم والبلاء ويكون يوم القيامة حسرةً وندامة، ومن كل ذنب تبت إليك منه ونقضت فيه العهد .

2- دعاء الاستغفار الشامل : اللهمّ إنّي أسألك بأنّي أشهد بأنك أنت الله لا إله إلّا أنت الواحد الأحد، الفرد الصّمد، الّذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد، اللهمّ عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله فأنت أهل التّقوى وأهل المغفرة، اللهم إني عبدُك ابنُ عبدِك ابنُ أمتِك، ناصيتي بيدِك، ماضٍ فيّ حكمُك، عدلٌ فيّ قضاؤُك، أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك سميتَ به نفسَك، أو أنزلتَه في كتابِك، أو علمتَه أحدًا من خلقِك، أو استأثرتَ به في علمِ الغيبِ عندك، أن تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي، ونورَ صدري، وجلاءَ حزني، وذهابَ همِّي وغمِّي اللهم إني أستغفرك من النعم التي أنعمت بها علي فاستعنت بها على معاصيك، اللهمّ إنّي أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، اللهمّ إنّي أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أردّ إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدّنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كلّ شيءٍ قدير، اللهمّ لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجدّ منك.

3- دعاء تكفير الذنوب : عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ؛ أنه كان يدعو بهذا الدعاءِ " اللهمَّ اغفرْ لي خطيئَتي وجَهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلمُ به مني . اللهمَّ اغفِرْ لي جَدِّي وهَزْلي وخَطئي وعمْدي وكلُّ ذلك عندي اللهمَّ اغفرْ لي ما قدَّمتُ وما أخَّرتُ وما أسررتُ وما أعلنتُ وما أنت أعلمُ به مني أنت المُقَدِّمُ وأنت المُؤخِّرُ . وأنت على كلِّ شيءٍ قديرٌ، والإكثار من قراءة القرآن الكريم وتدبره توحيد الله سبحانه، واجتناب كبائر الذنوب، والوضوء، والمشي إلى الصلاة وأدائها، والإكثار من الصدقة.

4- دعاء التوبة والاستغفار من الذنوب والمعاصي : سبحان الذي لا يضرّ مع اسمه شيء في الأرض ولا في السّماء وهو السميع العليم اللهم إنى أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دُعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد، أن تغفر لى ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إني أستغفرك لكل ذنب يمحق الحسنات ويضاعف السيئات ويحل النقمات ويغضبك يارب الأرض والسموات اللهم إني أستغفرك لكل ذنب يعقب الحسرة.. ويورث الندامة ويحبس الرزق ويرد الدعاء.

5- دعاء يغفر الذنب المتكرر : أستغفر الله العظيم حياء من الله، أستغفر الله العظيم رجوعاً إلى الله، أستغفر الله العظيم ندماً واسترجاعاً، أستغفر الله العظيم فراراً من غضبِ الله إلى رضى الله، أستغفر الله العظيم فراراً من سخطِ الله إلى عفوِ الله، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من الإفراط والتفريط، ومن التخبيط والتخليط، ومن مقارفة الذنوب، ومن التدنس بالعيوب.اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك من كل ذنب أذنبته ولكل معصية ارتكبتها.. فأغفر لي يا أرحم الراحمين ، اللهم مغفرتك من أوسع من ذنوبي، ورحمتك أرجي عندي من عملي

6- دعاء ملك الاستغفار : قد ثبت دعاء سيّد الاستغفار بِما أخرجه الإمام البخاريّ في صحيحه، عن شدّاد بن أوس -رضي الله عنه- عن النبيّ -عليه الصلاة والسلام- قال: (اللَّهُمَّ أنْتَ رَبِّي، لا إلَهَ إلَّا أنْتَ، خَلَقْتَنِي وأنا عَبْدُكَ، وأنا علَى عَهْدِكَ ووَعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ، أبُوءُ لكَ بنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وأَبُوءُ لكَ بذَنْبِي فاغْفِرْ لِي، فإنَّه لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلَّا أنْتَ، أعُوذُ بكَ مِن شَرِّ ما صَنَعْتُ اللهم إنى أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دُعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوًا أحد، أن تغفر لى ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إني أستغفرك من النعم التي أنعمت بها علي فاستعنت بها على معاصيك رب أدخلني مدخل صدق وأخرجنى مخرج صدق، وأجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأجعلنا من الراشدين، وأجعلنا هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين. ربنا أصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقراً ومقاماً، ربنا أصرف عنا السوء والفحشاء وأجعلنا من عبادك المخلصين. رب أشرح لي صدري ويسر لي أمري، وأحلل عقدة لساني يفقهوا قولي. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فأعف عنا. اللهم عافنا وأعف عنا في الدنيا والأخرة.



دعاء لمغفرة الذنوب

هناك بعض لـ أدعية لتكفير الذُّنوب التي قد يدعو بها المسلم، نورد بعضها فيما يأتي:

1- اللهمَّ إنِّي أستغفرك من كلِّ ذنبٍ خطوتُ إليه برجلي، أو مددتُ إليه يدي، أو تأمَّلته ببصري، أو أصغيتُ إليه بأذني، أو نطق به لساني، ثمَّ استعنت برزقك على عصيانك فسترته عليَّ، وسألتك الزِّيادة فلم تحرمني ولا تزال عائداً عليَّ بحلمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين.

2- اللهمَّ أنت الملك لا إله إلَّا أنت، وأنا عبدك لُمتُ نفسي، واعترفتُ بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعاً، إنَّه لا يغفر الذنوب إلَّا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلَّا أنت، واصرف عنّي سيِّئها لا يصرف عنّي سيِّئها إلَّا أنت، لبَّيك وسعديك، والخير كلُّه بيديك، والشرُّ ليس إليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك.

3- اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنبك ومن اليقين ما تهول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا الله بأسماعنا وأبصارنا ما أحييتنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا".

4- يارب إني أسألك أن ترفع ذكري وأن تضع وزري، وأن تصلح أمري وتطهر قلبي، يارب اغفرلي ذنوبي وأسألك يافتاح يا عليم ان تبارك لي في سمعي وبصري وروحي وقلبي وأهلي ومحياي ومماتي وتقبل حسناتي أسألك الدرجات العلا من الجنة.