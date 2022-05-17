كلمات يستجاب بعدها الدعاء.. مناجاة لا تغفلها قبل أذان الفجر

كلمات يستجاب بعدها الدعاء .. يبحث الكثير منا عن كلمات يستجاب بعدها الدعاء، خاصة إذا ما رددت هذه الكلمات في أوقات تحرى الإستجابة، أو ما يعرف بأوقات الغفلة، ولعل من أوقات الغفلة التي يعظم الإجابة فيها وقت أذان الفجر وقبيل دخوله وبعد الانتهاء من صلاته.

ومن خلال التقرير التالي نجيب عن كلمات يستجاب بعدها الدعاء ، والمقصود بأوقات الغفلة وكيف يتحقق للمسلم ما يرجوه في وقت الفجر.

الدعاء

كلمات يستجاب بعدها الدعاء

تحري أوقات الدعاء المستجاب من الأمور التي لا ينبغي أن يغفلها كل داعٍ، حيث أكد الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، على أهمية ترصد نفحات الله؛ قال رسول الله ﷺ : « إن لربكم عز وجل في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها لعل أحدكم أن تصيبه منها نفحة لا يشقى بعدها أبدا» [الأوسط-الطبراني]

وقال علي جمعة عبر الفيس بوك: على المسلم أن يتحرى الأزمان الفاضلة، والأماكن الفاضلة، والأحوال الفاضلة في دعاءه فذلك أرجى للإجابة وأكثر بركة في الدعاء، ومن هذه الأزمان والأماكن والأحوال كدعاء ليلة القدر، وجوف الليل الآخر، ليلة النصف من شعبان، ودبر الصلوات المكتوبات، وبين الأذان والإقامة، وعند الآذان، عند نزول المطر، عند زحف الصفوف في سبيل الله، وساعة من يوم الجمعة -وهي على الأرجح آخر ساعة من ساعات العصر قبل الغروب-، وعند شرب ماء زمزم، وفي السجود في الصلاة، وعند صياح الديك، وبعد زوال الشمس قبل الظهر، والدعاء عند المريض، والدعاء بعد الثناء على الله والصلاة على النبي ﷺ ، و عند دعاء المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب، ودعاء يوم عرفه .

وأضاف: والدعاء في شهر رمضان، ودعاء المظلوم ، دعاء الصائم حتي يفطر، ودعاء الصائم عند فطره، ودعاء المسافر، ودعاء المضطر، ودعاء الإمام العادل، ودعاء الصالحين ،وأن نسأل الدعاء من الآخرين ونجعلهم يدعون لنا بالخير وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لسيدنا عمر رضى الله عنه : "أشْرِكْنَا يَا أُخَيَّ في دُعَائِكَ"، والدعاء في الطواف، والدعاء على الصفا والمروة، والدعاء فيما بين الصفا والمروة، والدعاء في الوتر من اليالي العشرة الأواخر من رمضان، والدعاء في العشر الأول من ذي الحجة، والدعاء عند المشعر الحرام.

في حين، بين الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الله سبحانه وتعالى فتح لعباده بعد رمضان، خمسة أوقات تفتح فيها أبواب السماء لقبول الدعاء، الوقت الأول قبل الظهر، والثاني عند كل صلاة، والثالث بين كل صلاتين،

وتابع خالد الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc": "يبقى قبل كل صلاة ظهر لازم تدعى ربنا، وعند كل اذان ادعى ربنا بكل اللى فى قلبك، أما التوقيت الثالث، اللى هو الرباط بين صلاتين، يعنى تصلى الظهر مثلا، وبعدها تنتظر فى المسجد لاداء صلاة العصر، الوقت ده تفتح لك فيه أبواب السماء".

وشدد خالد الجندي، إن هذه الأوقات ابلغنا به سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، فى أحاديث نبوية شريفة منها ما يلي:

1- قبل الظهر ، قال رسول الله : "إنَّ أبوابَ السماءِ تُفْتحُ إلى زوالِ الشمسِ ، فلا تُرْتَجُ حتى يُصلَّى الظهرُ ، فأحبُّ أن يُصعدَ لي فيها خيرٌ ".

2- عند منتصف الليل قال رسول الله : تُفتحُ أبوابُ السماءِ نصفَ الليلِ ، فيُنادي منادٍ : هل من داعٍ فيُستجابَ له ؟ هل من سائلٍ فيُعطى؟ هل من مكروبٍ فيُفَرَّجَ عنه؟

3- عند كل أذان، قال رسول الله :"إذا نُودي بالصلاةِ فُتِّحتْ أبوابُ السماءِ ، و اسْتُجيبَ الدعاءُ".

4- عند الاستفتاح في الصلاة بـ [ اللهُ أكبرُ كبيرًا والحمدُ لله كثيرًا وسبحان اللهِ بكرةً وأصيلاً] .بينما نحن نصلي مع رسولِ اللهِ إذ قال رجلٌ مَن القومُ : اللهُ أكبرُ كبيرًا والحمدُ لله كثيرًا وسبحان اللهِ بكرةً وأصيلاً، فقال رسولُ اللهِ : (من القائلُ كلمةَ كذا وكذا) ؟قال رجلٌ من القومِ : أنا يا رسولَ الله ِ! قال : (عجِبتُ لها فُتِحَتْ لها أبوابُ السماءِ) . قال ابنُ عمر : فما تركتُهنَّ منذُ سمعتُ رسولَ اللهِ يقول ذلك .

5- عند الرباط بين صلاتين قال رسول الله : "أَبْشِروا ، هذا ربُّكم قد فتح بابًا من أبوابِ السماءِ ، يُباهي بكم الملائكةَ، يقول: انظُروا إلى عبادي، قد قضَوا فريضةً ، و هم ينتظِرون أخرى ".

الدعاء في السجود

كلمات يستجاب بعدها الدعاء

كما أنه وردت في السنة النبوية الإشارة إلى عديد من الأوقات التي يُرجى فيها إجابة الدعاء، وهي: “بين الأذان والإقامة، في جوف الليل والثلث الأخير منه، ففي الليل ساعةٌ لا يردّ فيها الدعاء، آخر نهار يوم الجمعة؛ أي بعد العصر إلى حين الغروب، عند جلوس الإمام على المنبر للخطبة في يوم الجمعة وإلى حين انقضاء الصلاة، وآخر كُلّ صلاةٍ وقبل السلام منها، أثناء السجود بين يدي الله سبحانه”.

يقول الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء أن الدعاء المستجاب، منه المناجاة باسم الله، حيث يقول ربنا سبحانه: {وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ}، لافتاً إلى أنه نتعلم من هذه الآية كيف نخاطب ربنا، وكلمة " يا" التي هى للنداء، " يا الله" يعنى أناجي الله، " يا رحمن، يا رحيم" كل هذا إنما هو نوع من أنواع الدعاء { فَادْعُوهُ بِهَا } كل هذا نوع من أنواع الالتجاء، كل هذا عندما يخرج من القلب وعند الاحتياج، ويتصور أحدنا أن الله قطعا سيستجيب ، هذه الثقة بالله تقرب استجابة الدعاء .

وأوضح خلال برنامج القرآن العظيم المذاع عبر فضائية صدى البلد:" ثق في الله، واربط قلبك وذهنك وتركيزك على ما تدعوه به، وادعوه بأسمائه الحسنى ،. قل له " يا وارث" ، قل له " يا قوى" ، قل له "يا مستجيب الدعاء"، قل له" يا الله"، قل له" يا رحمن، يا رحيم، يا ملك" ، ادعوه بأسمائه الحسنى فإن الله سبحانه وتعالى له أسماء كثيرة".

وبين أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: "اللهم أنى أسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك، أو علمته أحداً من خلقك" إذًا فهناك أسماء علمها الله سبحانه وتعالى لمن اجتباهم من خلقه من الأنبياء والصديقين والأولياء والعلماء، ألهمهم الله سبحانه وتعالى أسماء واستجاب لهم عندها، فمن علمك شيئا من هذا من أهل الخير والعلم والتقوى والصلاح والولاية؛ فادعوا الله به لعله أن يستجيب".

وأكمل: "اللهم أنى أسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك، أو علمته أحداً من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك ؛ أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا، وجلاء همنا وحزننا، ونور أبصارنا وصدورنا" سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا كيف نجأر وندعو الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى ، لله تعالى أسماء كثيرة لكن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عند الترمذي يقول : " إن لله تسعة وتسعين اسما، مائة إلا واحد، من احصاها دخل الجنة".

وبين جمعة المقصود بكلمة “أحصاها” حيث يقول العلماء في معناها أي أنه دعا بها، وتخلق بأخلاقها، وتعلق بما يجب أن يتعلق به، وصدق ما ينبغي أن يصدق بها، إذًا " التخلق، والتعلق، والتصديق"، هو معنى "أحصاها" .

وأشار إلى أن لله تعالى أكثر من مائة وخمسين أسماً في القرآن، وأكثر من مائة وستين أسما في السنه المشرفة ، مجموعهم عندما نحذف المكرر 240 اسم في الكتاب والسنة، لكن له سبحانه أسماء أخرى لا يعرفها أحد، وفى حديث البخاري عندما يتشفع فينا سيدنا صلى الله عليه وسلم فيقول: "فأسجد تحت العرش فيلهمني الله بمحامد لم أكن أعرفها من قبل ولم يلهمها أحد قبلي" يعنى يعطيه أسماء مما استأثر الله بها فى علمه.

كما أشار إلى قول أبو بكر بن العربي : " لله ألف اسم" يعنى يمكن البشرية تكون عرفت أو سمت ألف اسم لله سبحانه وتعالى ، وكان العرب إذا أحبوا شيئا أو خافوه أكثروا من أسمائه.

قبول الدعاء



دعاء مستجاب لا يرد أبدا

-لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلى العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع و رب العرش العظيم.

-ربّ إني أسألك أن تريح قلبي وفكري، وأن تصرف عنّي شتات العقل والتفكير، ربّ إنّ في قلبي أمورًا لا يعرفها سواك فحققها لي يا رحيم، ربّ كن معي في أصعب الظروف وأرني عجائب قدرتك في أصعب الأيام.

-اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوًا عند الحساب، وأمانًا من العذاب، ونصيبًا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم، اللهم ارحم موتانا وموتى الموحدين واشفِ مرضانا ومرضى الناس أجمعين.

- اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي.

- اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقى وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.

- اللهم ارزقنا شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأوردنا حوضه ولا تحرمنا زيارته، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدًا.

- اللهّم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا تقوى وصلاح اللهم إنا نعوذ بالله من حال أهل النار.

- اللهم إني أسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا ورزقا واسعا والعافية من البلايا، وأسألك تمام العافية وأسألك دوام العافية وأسألك الشكر على العافية وأسألك الغنى عن الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.



أدعية ما بعد صلاة قيام الليل والفجر

1- عَنْ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ مَن سَبَّحَ اللَّهَ في دُبُرِ كُلِّ صَلاةٍ ثَلاثًا وثَلاثِينَ، وحَمِدَ اللَّهَ ثَلاثًا وثَلاثِينَ، وكَبَّرَ اللَّهَ ثَلاثًا وثَلاثِينَ، فَتْلِكَ تِسْعَةٌ وتِسْعُونَ، وقالَ: تَمامَ المِئَةِ: لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وحْدَهُ لا شَرِيكَ له، له المُلْكُ وله الحَمْدُ وهو علَى كُلِّ شيءٍ قَدِيرٌ غُفِرَتْ خَطاياهُ وإنْ كانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ.

2- عن معاذ بن جبل -رضي الله عنه- قال: (أنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّمَ أخذَ بيدِهِ، وقالَ: يا مُعاذُ، واللَّهِ إنِّي لأحبُّكَ، واللَّهِ إنِّي لأحبُّك، فقالَ: أوصيكَ يا معاذُ لا تدَعنَّ في دُبُرَ كلِّ صلاةٍ تقولُ: اللَّهمَّ أعنِّي على ذِكْرِكَ، وشُكْرِكَ، وحُسنِ عبادتِكَ).

3- عن أبي أمامة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم: (مَن قرأَ آيةَ الكُرسيِّ في دبُرِ كلِّ صلاةٍ مَكْتوبةٍ لم يمنَعهُ مِن دخولِ الجنَّةِ إلَّا أن يموتَ).

4-عن البراء بن عازب -رضي الله عنه- قال: (كُنَّا إذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، أَحْبَبْنَا أَنْ نَكُونَ عن يَمِينِهِ، يُقْبِلُ عَلَيْنَا بوَجْهِهِ، قالَ: فَسَمِعْتُهُ يقولُ: رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَومَ تَبْعَثُ، أَوْ تَجْمَعُ، عِبَادَكَ).

5-عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ قالَ: كانَ النَّبيُّ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّمَ إذا سلَّمَ منَ الصَّلاةِ قالَ: اللَّهمَّ اغفِر لي ما قدَّمتُ وما أخَّرتُ وما أسرَرتُ وما أعلنتُ، وما أسرَفتُ وما أنتَ أعلمُ بِهِ منِّي، أنتَ المقدِّمُ وأنتَ المؤخِّرُ، لا إلَهَ إلَّا أنتَ.

6- كانَ عبدُ اللَّهِ بنُ الزُّبيرِ يُهلِّلُ في دبرِ الصَّلاةِ يقولُ:لا إلَه إلَّا اللَّهُ وحدَه لا شريكَ لَه لَه الملكُ ولَه الحمدُ وَهوَ علَى كلِّ شيءٍ قديرٌ لا إلَه إلَّا اللَّهُ ولا نعبدُ إلَّا إيَّاهُ لَه النِّعمةُ ولَه الفضلُ ولَه الثَّناءُ الحسَنُ لا إلَه إلَّا اللَّهُ مخلصينَ لَه الدِّينَ ولَو كرِه الكافرونَ ثمَّ يقولُ ابنُ الزُّبيرِ كان رسولُ اللهِ يهلِّلُ بهنَّ في دُبرِ الصَّلاةِ.