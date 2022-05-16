عمر طارق: روح الفانلة الحمراء وراء التتويج بدوري السوبر

عبر عمر طارق، لاعب الفريق الأول لكرة السلة «رجال»، بالنادي الأهلي عن سعادته بتتويج الفريق بلقب دوري السوبر بعد الفوز على الاتحاد السكندري في المباراة الفاصلة التي أقيمت اليوم على صالة الدكتور حسن مصطفى.
وأكد طارق أن الفوز بلقب دوري السوبر هو تتويج لجهود الفريق على مدار الموسم، والعمل الشاق والتركيز الكبير بحثًا عن إضافة المزيد من الألقاب للنادي وتحقيق الخماسية لإسعاد الجماهير.
وأضاف لاعب «سلة الأهلي» «واجهنا فريقًا يستحق كل احترام وتقدير وهو الاتحاد السكندري، وقدمنا أقصى ما لدينا خلال المباراة من أجل الفوز باللقب».
وأشار طارق إلى أن الفريق كان في قمة تركيزه اليوم منذ بداية المباراة، واستطاع أن يحسم الفوز بالمباراة ويتوج باللقب عن جدارة.
واختتم عمر طارق تصريحاته مؤكدًا أن روح الفانلة الحمراء كلمة السر في جميع انتصارات الفريق، وأن الجيل الحالي قادر على إضافة المزيد من الألقاب خلال الفترة المقبلة.