عمر طارق: روح الفانلة الحمراء وراء التتويج بدوري السوبر

عبر عمر طارق، لاعب الفريق الأول لكرة السلة «رجال»، بالنادي الأهلي عن سعادته بتتويج الفريق بلقب دوري السوبر بعد ‏الفوز على الاتحاد السكندري في المباراة الفاصلة التي أقيمت اليوم على صالة الدكتور حسن ‏مصطفى.‏

وأكد طارق أن الفوز بلقب دوري السوبر هو تتويج لجهود الفريق على مدار الموسم، والعمل ‏الشاق والتركيز الكبير بحثًا عن إضافة المزيد من الألقاب للنادي وتحقيق الخماسية لإسعاد ‏الجماهير.‏

وأضاف لاعب «سلة الأهلي» «واجهنا فريقًا يستحق كل احترام وتقدير وهو الاتحاد السكندري، ‏وقدمنا أقصى ما لدينا خلال المباراة من أجل الفوز باللقب».‏

وأشار طارق إلى أن الفريق كان في قمة تركيزه اليوم منذ بداية المباراة، واستطاع أن يحسم ‏الفوز بالمباراة ويتوج باللقب عن جدارة.‏

واختتم عمر طارق تصريحاته مؤكدًا أن روح الفانلة الحمراء كلمة السر في جميع انتصارات ‏الفريق، وأن الجيل الحالي قادر على إضافة المزيد من الألقاب خلال الفترة المقبلة.‏