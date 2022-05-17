خالد أبو زينة: فريق طائرة الأهلي أنقذ موسمه بالتتويج ببطولة إفريقيا

قال خالد أبوزينة، المدير الاداري لفريق الطائرة بالنادي الأهلي، إن فريق طائرة الأهلي مر بظروف صعبة في بطولتي الدوري والكأس، واللتان توج بهما، الزمالك.

وأضاف خالد أبوزينة، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن الأهلي نجح في إنقاذ موسمه بالتتويج ببطولة إفريقيا وذلك بعد خسارة بطولتي الدوري والكأس.

وتابع :" تمنيت مشاركة الزمالك في بطولة إفريقيا، واللاعبون أصروا على تعويض الجماهير الحمراء، وإسعادهم بعد الإخفاق المحلي".

وأكد :" جلسة محمود الخطيب في رمضان، أثرت على لاعبي طائرة الأهلي قبل بطولة إفريقيا، مجلس إدارة الأهلي له دور كبير في تتويج الأهلي بالبطولة".