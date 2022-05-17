التوصيلات العشوائية تشعل النيران ببدروم مخلفات في سوهاج

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، على حريق نشب ببدروم بمساكت ترعة الحرافشة، يُستغل كمخزن مخلفات، بدائرة قسم شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج؛ إثر حدوث ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة طهطا، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي مفاده نشوب حريق ببدروم بمساكن ترعة الحرافشة دائرة قسم طهطا.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب الحريق ببدروم أسفل عمارة دائرة القسم، يُستغل كمخزن مخلفات وتم الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده، دون حدوث إصابات.

وبسؤال مالك البدروم المدعو (مصطفى ك ض - 39 سنة- موظف- ويقيم دائرة القسم)، قرر بمضمون

ما تقدم، وأرجع سبب الحريق إلى حدوث ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية وأضاف بإحتراق بعض الأخشاب، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.