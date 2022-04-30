مزروعة بالقمح.. النيران تلتهم قطعة أرض في طهطا بـ سوهاج

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، على حريق نشب بقطعة أرض زراعية منزرعة بالقمح، بمركز طهطا شمالي محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بورود إشارة من وحدة النجدة، مفاده نشوب حريق بقطعة أرض زراعية بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب حريق بقطعة أرض زراعية منزرعة بالقمح مِلك كلاً من:"محمد ا ا- 36 سنة- مزارع، ميلاد ف ش- 61 سنة- مزارع، ويقيمان بذات الناحية"، وعلى الفور تم الدفع بسيارتي إطفاء؛ للسيطرة على الحريق.

وبالفعل تم السيطرة على الحريق وإخماده النيران دون حدوث أية إصابات بشرية، وبسؤال المذكورين قررا بمضمون ما تقدم، وارجعا سبب الحريق إلى حدوث شرر من أسلاك كهرباء الضغط العالي المارة أعلى الأرض الزراعية، وأضافا بإحتراق مساحة 12 قيراط، ولم يتهما أحدًا بالتسبب في ذلك.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطـــرت الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية.