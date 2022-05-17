مع نجمة البحر.. ريم مصطفى تخطف الأنظار في أحدث ظهور

نشرت الفنانة ريم مصطفي صورة جديدة لها، عبر خاصية “الإستوري” بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت ريم مصطفي في صورة وسط البحر، وعلي كتفها نجمة البحر، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي أكتافها.

وكشفت الفنانة ريم مصطفى عن أعمالها الجديدة خلال الفترة القادمة بعد مشاركتها في مسلسل سوتس بالعربي بموسم رمضان وتواجدها في عيد الفطر بفيلم العنكبوت.



وقالت في تصريحات ل"صدى البلد": "هناك فيلمًا يحمل اسم "جروب الماميز" سنبدأ فيه قريبة وانتهيت من تصوير مسلسل "الثمانية".

وكانت قد كشفت الفنانة ريم مصطفى عن طريقة تعاملها مع مواقع التواصل الاجتماعي

وقالت "ريم" في تصريحات لـ"صدى البلد": أشعر أنني شخصية مقصرة على السوشيال ميديا ولا أتفاعل كثيرًا ولكنها أصبحت جزءًا من كل إنسان، لكني لا أحبها.

وكانت قد كشفت الفنانة ريم مصطفى على جانب اخر كواليس مشاركتها في المسلسل الإذاعي "موس صلاح".

وقالت": أحب مسلسلات الراديو جدا، فهي لها حالة خاصة، إلى جانب أنني كنت أريد أن أعمل مع الفنان أحمد فهمي ومن فترة طويلة ونحن نتمنى أن يجمعنا عمل سويا، فهو شخص رائع ومحب لعمله.

وكانت قد كشفت الفنانة ريم مصطفى كواليس انضمامها لمسلسل سوتس بالعربي الذي نافس في الموسم الرمضاني الماضي.

وقالت "ريم" في تصريحات ل"صدى البلد": أنا لم أشاهد النسخة الأصلية من "سوتس"، وحينما عُرض عليّ العمل في البداية اعتذرت عن الدور ولكن وجدت اتصالًا من المخرجة مريم أحمدي متفاجئة من اعتذاري، وطلبت مني أن أشاهد دور كاميليا في النسخة الأصلية من العمل، ولكن لم أكن أريد أن أشاهد حتى لا أتأثر بشكل كبير بالشخصية، ولكن بحثت عنها وسألت أصدقاء شاهدوا العمل وحديثهم حمّسني كثيرا فقبلت تلك المغامرة، وبدأت رحلة كاميليا.

وكانت قد كشفت الفنانة ريم مصطفى عن سبب حماسها للتواجد في مسلسل سوتس بالعرب المأخوذ من العمل الأمريكي الذي يحظي بشعبية كبيرة في الوطن العربي.

وقالت ريم مصطفى في تصريحات ل"صدى البلد": انا أتفاءل بالفورمات لان بدايتي كانت مع هبة رجل الغراب وهو فورمات حقق نجاحا كبيرا في مصر والوطن العربي، الي جانب اننا نضع بصمتنا الخاصة على الاعمال فتأخذ شكلا مختلفا".

مسلسل سوتس بالعربي من بطولة احمد داود، اسر ياسين، صبا مبارك، ، محمد شاهين وتارا عماد، المسلسل من تأليف محمد حفظي وياسر عبد المجيد، إنتاج طارق الجنايني، وإخراج عصام عبد الحميد، وتحظى النسخة الأميركية من المسلسل بشعبية كبيرة في الوطن العربي