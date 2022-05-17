عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مع نجمة البحر.. ريم مصطفى تخطف الأنظار في أحدث ظهور

ريم مصطفي
ريم مصطفي

نشرت الفنانة ريم مصطفي صورة جديدة لها، عبر خاصية “الإستوري” بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

 

وظهرت ريم مصطفي في صورة وسط البحر، وعلي كتفها نجمة البحر، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي أكتافها.

ريم مصطفى: نبدأ تصوير فيلم جروب الماميز قريبا| خاص

ريم مصطفى تتألق في تدريب الكيك بوكس.. شاهد

وكشفت الفنانة ريم مصطفى عن أعمالها الجديدة خلال الفترة القادمة بعد مشاركتها في مسلسل سوتس بالعربي بموسم رمضان وتواجدها في عيد الفطر بفيلم العنكبوت.


وقالت في تصريحات ل"صدى البلد": "هناك فيلمًا يحمل اسم "جروب الماميز" سنبدأ فيه قريبة وانتهيت من تصوير مسلسل "الثمانية".

 

وكانت قد كشفت الفنانة ريم مصطفى عن طريقة تعاملها مع مواقع التواصل الاجتماعي

وقالت "ريم" في تصريحات لـ"صدى البلد": أشعر أنني شخصية مقصرة على السوشيال ميديا ولا أتفاعل كثيرًا ولكنها أصبحت جزءًا من كل إنسان، لكني لا أحبها.

وكانت قد كشفت الفنانة ريم مصطفى على جانب اخر كواليس مشاركتها في المسلسل الإذاعي "موس صلاح".

وقالت": أحب مسلسلات الراديو جدا، فهي لها حالة خاصة، إلى جانب أنني كنت أريد أن أعمل مع الفنان أحمد فهمي ومن فترة طويلة ونحن نتمنى أن يجمعنا عمل سويا، فهو شخص رائع ومحب لعمله.

وكانت قد كشفت الفنانة ريم مصطفى كواليس انضمامها لمسلسل سوتس بالعربي الذي نافس في الموسم الرمضاني الماضي.

وقالت "ريم" في تصريحات ل"صدى البلد": أنا لم أشاهد النسخة الأصلية من "سوتس"، وحينما عُرض عليّ العمل في البداية اعتذرت عن الدور ولكن وجدت اتصالًا من المخرجة مريم أحمدي متفاجئة من اعتذاري، وطلبت مني أن أشاهد دور كاميليا في النسخة الأصلية من العمل، ولكن لم أكن أريد أن أشاهد حتى لا أتأثر بشكل كبير بالشخصية، ولكن بحثت عنها وسألت أصدقاء شاهدوا العمل وحديثهم حمّسني كثيرا فقبلت تلك المغامرة، وبدأت رحلة كاميليا.
وكانت قد كشفت الفنانة ريم مصطفى عن سبب حماسها للتواجد في مسلسل سوتس بالعرب المأخوذ من العمل الأمريكي الذي يحظي بشعبية كبيرة في الوطن العربي.

وقالت ريم مصطفى في تصريحات ل"صدى البلد": انا أتفاءل بالفورمات لان بدايتي كانت مع هبة رجل الغراب وهو فورمات حقق نجاحا كبيرا في مصر والوطن العربي، الي جانب اننا نضع بصمتنا الخاصة على الاعمال فتأخذ شكلا مختلفا".

مسلسل سوتس بالعربي من  بطولة احمد داود، اسر ياسين،  صبا مبارك، ، محمد شاهين وتارا عماد، المسلسل من تأليف محمد حفظي وياسر عبد المجيد، إنتاج طارق الجنايني، وإخراج عصام عبد الحميد، وتحظى النسخة الأميركية من المسلسل بشعبية كبيرة في الوطن العربي

الفنانة ريم مصطفى ريم مصطفي اطلالات ريم مصطفي مسلسل سوتس بالعربي سوتس بالعربي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يسقط.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار 21 يفقد 105 جنيهات

«انا عروسة جديدة وكنت باكل عيش».. ماذا قالت مدرسة الأحياء بعد مواجهتها بواقعة الجاردات؟ القصة الكاملة

شاهد ظاهرة خسوف القمر لأول مرة في 2022| بث مباشر

بسبب الإصابة .. ليفربول يفقد محمد صلاح أمام ساوثامبتون بالدوري الإنجليزي

سعر الذهب اليوم 15-5-2022

الفراخ رخصت.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 16- 5 -2022

ماذا يقول ملك الموت للميت وأهله عند قبض الروح وبعد الغسل؟

دعاء خسوف القمر من الكتاب والسنة

موضوعات متعلقة

فستان أوف شولدر.. هدى المفتي تتألق في أحدث ظهور لها.. شاهد

ببروكة ومكياج مختلف.. نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلادها وسط الجمهور

لقاء الخميسي بصحبة زوجها محمد عبد المنصف في أحدث ظهور

يسرا ناعية صلاح منتصر: أستاذي وصديقي صاحب القلم النظيف والصحافة النزيهة

أحمد العوضي يستعرض مهاراته في الملاكمة عبر السوشيال ميديا.. فيديو

خالص العزاء للأسرة.. خالد بيومي ينعي صلاح منتصر

صلاح عبد الله عن احتفال محمد صلاح مع مؤمن زكريا: رسالة للجميع

بعد تصدره التريند..إقبال من الأجانب على زيارة أبو الهول عقب شائعة نومه

ترشيحاتنا

الزمالك يعرض حمدي النقاز على بيراميدز للحصول على رمضان صبحي

سقطت على الرخام وماتت.. قصة وفاة وردة الجزائرية المأساوية وشعورها بدنو أجلها

بعد إغلاقها عامين.. فتح الحدود البرية بين المغرب وإسبانيا

دعاء لغفران الذنوب .. 6 كلمات جامعة لا ترد في هذه الساعة

توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 17/5/2022 مهنيا وعاطفيا وصحيا

ميدو: أطباء إنجلترا تواصلوا مع مؤمن زكريا بعد احتفاله مع لاعبي ليفربول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لتحسين الاقتصاد.. تايلاند توزع مليون نبتة حشيش على السكان

استفزت أعصابه.. بريطاني يقتل زوجته بـ 70 طعنة بمدينة بلاكبول

القصة الكاملة لـ إمبراطور الغناء التركي وديلان مع أغنية أرامام

ألقيا عهود الزواج أمام مُلحن.. هل أفسد الزفاف الأجنبي شرعية زواج فراج وبسنت

فيديو

وداعا للبشرة.. القبض على قمر الوكالة لترويجها مستحضرات تجميل مغشوشة

الضرائب تحدد 6 مستندات لفتح ملف لنشاط التجارة الإلكترونية "فيديوجراف"

«أنا عروسة جديدة وباكل عيش».. ماذا قالت معلمة الأحياء بعد مواجهتها بواقعة الجاردات؟ "فيديوجراف"

تفاصيل إخلاء سبيل طبيب القاهرة الجديدة بعد اعتداء أسرة مريضة عليه

المزيد

ساحة رأي

الكاتب الإماراتي عصام الدنمي يحكي عن الحنين لمصر .. بيت العائلة الكبير

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

صلاح منتصر كما عرفته

المستشار أسـامة الصعيدي

الإرهاب والوجه القبيح للسوشيال ميديا

إلهام أبو الفتح

المستريح الذي أرهق الجميع

كريمة أبو العينين

الدين لمين ومفاتيح الجنة مع مين

د.هادي التونسي

كنز الوحدة

علاء حيدر

الفن المصري والصحافة العالمية

نجاة عبد الرحمن

دراما رمضان وتأثيرها على وعي المواطن

هند عصام

السحر الفرعوني بين الحقيقة والحلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ