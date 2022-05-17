مرشد جماعة الإخوان.. عبدالعزيز مخيون يكشف كواليس دوره بـ الاختيار 3

قال الفنان عبدالعزيز مخيون، إنه استفاد من تجربة مسلسل الاختيار 3، والذي أدى به دور مرشد جماعة الإخوان، مشيدا بكل فريق عمل المسلسل.

وأشار "عبد العزيز مخيون"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام"، مساء الإثنين، إلى أن التحضير لشخصية المرشد لم يستغرق منه وقت كبيرا، حيث أن الصورة الذهنية عن الشخصية موجودة، معلقا: "ده تاريخ قريب ومازال في الذاكرة".

وعن شخصية الشيخ مدين بمسلسل جزيرة غمام، أوضح أن دوره بالمسلسل قد يبدو قصيرا على الشاشة ولكن أحداث المسلسل مبنية عليه، مضيفا أن كاتب العمل عبدالرحيم كمال كان لهم تجارب سابقة معا، لافتا إلى أن بذل مجهودا في حفظ الحوار بالمسلسل.

وأضاف عبد العزيز مخيون، أنه يعيش حاليا في البحيرة، معلقا: "بحب الهدوء والخضرة، وبنزعج من المواصلات والزحام لا احتملهم"، مرجعا قلة أعماله إلى تأنيه في اختيار أدواره.