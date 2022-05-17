قمر الوكالة.. حكاية سيدة تبيع السرطان للناس في صورة مستحضرات تجميل

خلال الأيام القليلة الماضية تصدرت فتاه تدعي "قمر" مواقع التواصل الاجتماعي وهي فتاه تعمل في منطقة بولاق أبو العلا وتحديدا "الوكالة" لبيع منتجات البشرة والتجميل بأسعار رخيصة الثمن عن المعتاد.

قمر الوكالة

قمر من تعاطف الناس إلى السجن

وتعاطف الجمهور معها ومع طريقة عرضها لمنتجاتها من خلال فيديوهات لها، وأصبح المتابعين لفيديوهات قمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي منقسمين، البعض ليضحك عليها ويستسخر منها، والبعض الآخر يشجعها على بسطتها في طريقة عرضها لمنتجاتها مما جعل الفتيات يحمسون بعضهم البعض لشراء منتجاتها.

ولكن غير المتوقع منذ ساعات قليلة، تصدرت قمر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي مجددا، ولكن هذه المرة بعد إلقاء قوات الأمن القبض عليها.

القصة كاملة لقمر الوكالة

كانت البداية عندما قامت إحدى الفتيات خلال الأسابيع الماضية، بتصوير مقطع فيديو لفتاة تسوق لمنتجاتها المغشوشة على قارعة الطريق، وكتبت معلقة أن "قمر" تبيع منتجات تجميل ومكياج وعناية بالبشرة بأثمان رخيصة جدا.

وظهرت الفتاة التي تدعى قمر الوكالة خلال الفيديو وهي تروج لمنتجاتها على أنها أصلية، وتسببت طريقتها الخاطئة في نطق بعض الكلمات والمصطلحات بانتشار الفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأصبحت قمر الوكالة وجهة مستهدفة لمصوري فيديوهات تيك توك للتصوير معها والإعلان عن المنتجات المعبأة التي تبيعها على أساس أنها "أوريجينان" أو أورجينال وأصلية بحسب طريقتها في النطق.

بيع منتجات تجميل مغشوشة

ومع تداول فيديوهات قمر الوكالة، اعتبرت الفتيات عبر مجموعات البشرة والتجميل، أن ما يحدث يعتبر نصباً علنيا.

تشويه بشرة الفتيات

ودعت بعض الفتيات التوقف عن شراء مثل هذه المنتجات لما لها من تأثير سيء جدا على البشرة، فقد تودي بصاحبتها إلى التشوهات مع استخدام منتجات غير معروفة المصدر.

كما ظهرت دعوات أخرى تنادي بحتمية تقطيع وكسر زجاجات المنتجات الأصلية التي تشتريها الفتيات من مصادر موثوقة قبل التخلص منها، حتى لا يتم استخراجها من القمامة وإعادة تدويرها في مثل هذه المشاريع التي تسبب تشوهات للبشرة.

فالاهتمام الزائد بفيديوهات قمر خلال الفترة الماضية، جعلها تكتسب شهرة واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وانطلقت على تطبيق الفيديوهات تيك توك العديد من مقاطع الفيديو المصورة بصوت الفتاة قمر على صور المستخدمين.

واستخدم رواد تطبيق تيك توك صوت قمر لعمل مقاطع فيديوهات مضحكة لاقت رواجا كبيرا على هذا التطبيق.

تشويه بشرة الفتيات

بلاغ ضد قمر الوكالة

يبدو أن الشهرة التي اكتسبتها قمر الوكالة خلال الأيام القلية الماضية، بعد أن كانت نعمة لها حيث بدأ الناس يعرفونها بل وبدأت بعض الفتيات في قصدها للحصول على هذه المنتجات مجهولة المصدر، أصبحت نقمة كبيرة.

وتوجهت إحدى المحاميات ببلاغ للنائب العام ضد قمر الوكالة، التي تبيع منتجاتها بمنطقة الوكالة في بولاق أبو العلا، وتروج لبيع مكياج ومستحضرات تجميل وعناية بالبشرة معبأة ومغشوشة.

وأكدت المحامية في البلاغ رقم 1234، أن الفتاة المذكورة ليست لديها التصاريح اللازمة لبيع مستحضرات التجميل ومنتجات العناية بالبشرة التي تروج لها.

كما أوضحت المحامية أن هناك بعض الفتيات اللاتي أصبت بتشوهات متباينة في البشرة، بعد استخدامهن لمنتجات قمر التي تروج لها.

حبس وغرامة لبيع المنتجات المغشوشة

تواجه قمر الوكالة تهما بالترويج وبيع منتجات مغشوشة، وضارة وغير مرخصة، وهي التهمة التي نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، أن عقوبتها تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش في المعاملات التجارية.

كما نصت المادة 345 على أن "الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية، بنشرهم عمدا بين الناس أخبارا أو إعلانات مزورة أو مفتراة، أو بإعطائهم للبائع ثمنا أزيد مما طلبه، أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلا أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

حبس وغرامة

خطورة مستحضرات التجميل المغشوشة

فقمر الوكالة ليس أولهم فانتشرت مؤخرا الكثير من مستحضرات التجميل مجهولة المصدر والغير مرخصة على أرصفة الشوارع وفي المواصلات العامة، فعلى الرغم من جاذبية ألوانها وأسعارها الرخيصة التي قد تغري أي امرأة لتجربتها واستخدامها كبديل للماركات العالمية التي تباع بأسعار باهظة، إلا أن تلك النساء تجهلن أنها تشتري "سم قاتل" سيقضي عليها وبأرخص سعر عاجلا أم أجلا.

ونظرا لخطورة ما تسببه تلك الأسلحة القاتلة "لمستحضرات التجميل المغشوشة"، فهي تسبب العديد من المخاطر على الصحة ومنها:

حدوث احمرار الجلد.

عدم الراحة.

تغير لون البشرة وفرط الحساسية.

وزيادة خطر الإصابة بسرطان الجلد وتغمق لون الجلد تدريجيا باللون الأزرق والأسود.

حدوث ألم أو تهيج أو حكة أو احمرار أو تورم في مكان المعالجة، وزيادة الحساسية لأشعة الشمس، ما يسبب حروق الشمس.

ولتمييز مستحضرات التجميل المغشوشة، فطريقة التغليف أحيانا تختلف، عامًة المنتج المغشوش يكون مصنوع من خامات تغليف رديئة وأحيانا يكون فيه أخطاء إملائية في الكتابة، هذا بالإضافة إلى شكل المنتج نفسه، إذا به أي اختلاف في الشكل أو الرائحة أو اللون أو القوام.

وعن مكونات تلك المستحضرات المغشوشة، أنه يدخل خامات رديئة ومجهولة المصدر في صناعة أدوات التجميل المغشوشة وفي معظمها نسبة معادن ثقيلة أكثر من الحد المسموح به، ويمكن أن يسبب التهابات وتسمم وأحيانًا بتكون نسبة البكتيريا أو الفطريات أكبر من الحد المسموح به، وبالتالي المنتج ممكن يسبب العدوى.