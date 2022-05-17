جرجس شكري يكشف عن صدور 8 كتب جديدة بقصور الثقافة

كشف جرجس شكري، أمين عام النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة، عن صدور 8 كتب جديدة، ضمن إصدارات مشروع النشر بالهيئة.

وقال إنه صدور من سلسلة ذاكرة الكتابة «لمحة عامة إلي مصر كما صورها كلوت بك»، ترجمة محمد مسعود تقديم د. أحمد زكريا الشلق، ومن سلسلة آفاق عالمية كتاب «مختارات من المسرح الصيني» ترجمة مجموعة من شباب المترجمين إشراف وتقديم د.محسن فرجاني، ومن سلسلة كتابات نقدية كتاب «في أثر الوردة » قراءت نقدية في شعر رفعت سلام إعداد وتقديم أحمد سراج.

كما صدر من سلسلة أصوات أدبية أربعة كتب، ديوان «بخطي مثالية كالفضيحة» للشاعر مصطفي عبادة، وديوان «رجل يحاول الرجوع إلي البيت» للشاعر أحمد بلبولة، والمجموعة القصصية «جمر الرماد» للكاتبة هدي يونس والمجموعة القصصية «دخان أسود كثيف» للكاتب حمدان عطية.

ومن سلسلة نصوص مسرحية، مسرحية «مريد» تأليف محمد علي إبراهيم.

وكان قد صدر من قبل، من سلسلة دراسات شعبية التى يرأس تحريرها الباحث حسن سرور كتاب «تقنيات التوثيق بمؤسسات التراث الشعبي» للباحث أحمد فاروق، والكتاب يقدم جزءًا من الدراسة الأكاديمية التي حصل بها الباحث أحمد فاروق على درجة الدكتوراه من قسم المكتبات والوثائق والمعلومات بكلية الآداب جامعة الفيوم، والتي عالجت تقنيات التوثيق بمؤسسات التراث الشعبي، وسعت إلى التعرف عليها من خلال رصد واقع الجمع الميداني فيها، واستراتيجياته، وتحليل عمليات المعالجة الفنية لوسائط المعلومات (النصوص، الصور الفوتوغرافية، التسجيلات الصوتية، ملفات الفيديو)، وحفظها، وحمايتها، وإتاحتها، وحدودها في ما هو قائم بالفعل من مواد التراث الشعبي المحفوظة بمؤسسات التراث الشعبي المصرية، وهي: مركز دراسات الفنون الشعبية (أكاديمية الفنون)، وأطلس المأثورات الشعبية (الهيئة العامة لقصور الثقافة)، ووحدة التراث الشعبي (مكتبة الإسكندرية)، ومركز الإبداع الشعبي (الجمعية المصرية للمأثورات الشعبية).

وصدر أيضا عن مشروع النشر عن سلسلة «حكايات مصر» ثلاثة كتب، الأول كتاب «صفحات مصرية» للباحث هاني مهمى طه، ويتناول من خلالها شهر رمضان في التاريخ المصري من خلال أحداث ومشاهد تاريخية، وكتاب «الجمعيات العلمية في مصر الحديثة» دكتور عمر مصطفى لطفي، وأيضاً كتاب «دور الأقباط في المجتمع المصري 1922 – 1952» للدكتور ملاك نجدي أبو ضابة.