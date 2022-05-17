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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بيطري الوادي الجديد: حملات دورية لمكافحة الكلاب والحيوانات الضالة

ارشيفيه
ارشيفيه

أعلن الدكتور ناجي عوض مدير مديرية الطب البيطري ب الوادي الجديد عن شن حملات دورية  لمكافحة الحيوانات والكلاب الضالة بقري ومراكز المحافظة الخمس.

وأوضح عوض، أنه تم تشكيل لجنة مكبرة لمكافحة الحيوانات الضالة بمراكز المحافظة الخمس حيث بدأت  الحمله عملها بمركز الخارجه  وستواصل عملها بباقي القري  في  المراكز.

جاء ذلك بعد تعدد شكاوى المواطنين وتضررهم من انتشار الحيوانات الضالة ببعض الأحياء بالمدن والقري المتطرفة بالمراكز والتي باتت تشكل خطرًا علي حياة  الأطفال والمواطنين.

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من ناحية اخري نجح المكتب الإقليمي لحماية المستهلك بمحافظة  الوادي الجديد، في تفتيش 158 منشأة استهلاكية خلال الـ 15 يوًما الماضية من خلال تنفيذ 27 حملة مرورية على مستوى المراكز الإدارية الخمسة. 

قالت الدكتور سلوى مصطفى رجب، مدير المكتب الإقليمي لحماية المستهلك بمحافظة الوادي الجديد، في تصريحات صحفية، إن المكتب نجح في تكثيف الحملات التفتيشية على أسواق المحافظة بمراكزها الإدارية ومتابعة وتفتيش 158 منشأة استهلاكية متنوعة ما بين محال تجارية ومخابز وعيادات طبية ومعامل تحاليل وصيدليات بالتعاون مع الجهات المعنية ممثلة في هيئة الدواء المصرية ومديرية الشئون الصحية.

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