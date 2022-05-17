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تعليم

نائب رئيس جامعة أسيوط يفتتح معرض كلية الفنون الجميلة

نائب رئيس جامعة أسيوط
نائب رئيس جامعة أسيوط يفتتح معرض فني بكلية الفنون الجميلة

افتتح الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا و البحوث و المشرف علي كلية الفنون الجميلة معرض الكلية ضمن  فعاليات ختام العام الدراسي الثاني لمختلف الفرق الدراسية لقسمي التصوير والديكور .

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وذلك بحضور الدكتور عبد الحميد أبو سحلي عميد كلية العلوم , الدكتور محمد حلمي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث , الدكتور محمد عبد الحكيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب , الدكتورة سحر بطرس وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة , الدكتور محمد ثابت بداري رئيس قسم التصوير .

 

و أشاد الدكتور أحمد المنشاوي بالمواهب الفنية التي تزخر بها كلية الفنون الجميلة مؤكداً علي أهمية العمل الفني لما له من قيمة تساهم في نشر الوعي الفني بين الطلاب ونقل المواهب و الخبرات مشيراً الي دور الفن في الارتقاء بالذوق العام .

 

وأعرب عن فخره وإعجابه بالمعروضات وتصاميم الطلاب والجهد المبذول في تنفيذها , مؤكداً علي حرص إدارة الجامعة علي صقل شخصية الطالب وتشجيعه علي مشاركة إبداعاته الفنية .

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد ثابت بداري أن المعرض ضم الاعمال الفنية للطلاب من مختلف الفرق هو نتائج جميع المقررات العملية التي يدرسها الطلاب بكل التخصصات حيث يشتمل المعرض علي لوحات بالمناظر الطبيعية واللوحات التصميم ولوحات فن الصورة الشخصية ولوحات الطبيعة الصامتة , مشيراً الي تنوع الخامات ما بين الرسم والتصوير خامات الالوان الزيتية والاكليريك وخامات التصوير الجداري الفوسيفساء او الموزاييك , وبالاضافة الي بعض الاعمال الرسم بأقلام الفحم وأقلام الرصاص , مضيفا الي ان الهدف من المعرض هو المساهمة في نشر ثقافة العمل الفني داخل الجامعة وخارجها , بالإضافة إلى إدراك الطالب للأعمال الفنية ونقل الخبرات بين الطلاب وبعضهم البعض .

وحول تفاصيل المعرض أوضحت الدكتورة غادة النجار أن الأعمال الفنية التي تضمنها المعرض بلغت إجمالي نحو أكثر من 500 عمل إبداعي متميز لطلاب الكلية من مختلف الفرق الدراسية لقسمي الديكور والتصوير حيث تضمنت اللوحات الفنية " لوحة منظورية لقاعة العرش " للإله ست ", قطاع طولي لجزء من جزيرة العملاقة , واجهة أمامية لجزء من قصر أنوبيس , واجهة لمعرض حورس , مسقط أفقي لممشي علي نهر النيل بأسيوط , واجهة خارجية لمسلسل ليالي أوجيني , مشروع تصميم ممشي سياحي لأهل أسيوط , كما تضمنت اللوحات أيضا مختلف التصاميم واشتملت " تحديات نفس" , الخروج من الظلام , تسلل , استعجال , مسار إجباري , أسرار خفية , وضوح , في الإمكان , اختلاس , لا تيأس .  

 

 

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