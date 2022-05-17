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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

عادل إمام.. مشوار حافل بالإنجازات بدأه من المنصورة حتى أصبح الزعيم

عادل امام
عادل امام

لقب الزعيم لم يكن من فراغ قدم مشوارها حافلا بالأعمال والإنجازات حتى اعتلى عرش النجومية ليس في مصر فقط بل في الوطن العربي أيضا وأصبح أيقونة فنية ورمز يتباهى به الوطن العربي أمام العالم كله واليوم يحتفل الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده نرصد بعض اللمحات في مشواره الفني.

عادل إمام

بداية عادل إمام

ولد الزعيم عادل إمام فى قرية شها، التابعة لمركز المنصورة، بمحافظة الدقهلية، وأتم مراحل دراسته إلى أن تخرج من كلية الزراعة، بجامعة القاهرة، كانت بدايته عام 1962 بأدوار صغيرة، كعادة أى فنان شاب يتطلع إلى مستقبل مبهر، ولكن بدأت شهرته الحقيقية فى منتصف سبعينات القرن العشرين، حيث تبسمت له الأيام، وأصبح علامة فارقة فى السينما المصرية.

عادل إمام

مشوار عادل إمام السينمائى

حيجنني "، و"الخروج من الجنة "، "حكاية ثلاث بنات"، "حلوة وشقية"، "أنا الدكتور"، "أفراح"، "عفريت مراتي"، "كيف تسرق مليونيرا"، "لصوص لكن ظرفاء"، "فتاة الاستعراض"، "سبعة أيام في الجنة"، وبعدها أصبح واحداً من الفنانين البارزين على الساحة الفنية.

عادل إمام

وفى فترة السبعينات ودع عادل إمام الأدوار المساعدة وحصل على أدوار البطولة أدى فيها دور البطولة في أفلام أبرزها "حب المراهقات"، "مذكرات الآنسة منال"، "البحث عن فضيحة"، "الشياطين والكورة"، "شياطين إلى الأبد"، "أربعة وعشرين ساعة حب"، "الزواج السعيد"، "الكل عاوز يحب"، "البحث عن المتاعب"، "ممنوع في ليلة الدخلة"، "أزواج طائشون"، "حرامى الحب"، "جنس ناعم"، "الأزواج الشياطين"، "عيب يا لولو يا لولو عيب"، "المحفظة معايا"، "البعض يذهب للمأذون مرتين"، "إحنا بتوع الأتوبيس"، "قاتل ما قتلش حد". 

عادل إمام

وفى نهاية السبعينات حقق عادل امام أعلى الإيرادات في السينما بفيلم "رجب فوق صفيح ساخن" وأصبح منذ ذلك الحين نجم الشباك الأول، وقدم بعد ذلك أفلام "مغامرون حول العالم"، "خلي بالك من جيرانك"، واستمر في فترة الثمانيات نجم الشباك الأول وقدم أفلام "الجحيم، "رجل فقد عقله"، "أذكياء لكن أغبياء"، "شعبان تحت الصفر"، "غاوى مشاكل"، "المشبوه"، "على باب الوزير"، "عصابة حمادة وتوتو"، "المتسول"، "حب في الزنزانة"، "عنتر شايل سيفه" وغيرها من الأفلام الهامة.

عادل إمام

مشواره عادل إمام في الدراما

قدم عادل إمام 8 أعمال تليفزيونية وكانت البداية مع فيلم “أحلام الفتى الطائر” وتدور أحداث المسلسل حول "إبراهيم الطاير" الذي يجسد شخصيته عادل إمام وقدم بعدها مسلسل "دموع في عيون وقحة" وهي تجربة فريدة من نوعها عن الأعمال الوطنية من خلال شخصية “جمعة الشوان”، أحد أهم رجال المخابرات الذى كان له دورًا مهمًا فى مساعدة الدولة المصرية، والتي تجسد القصة الحقيقية لـ"أحمد الهوان".  

عادل إمام

وقدم بعدها مسلسلات فرقة ناجى عطا الله والعراف وصاحب السعادة مأمون وشركاه وأستاذ ورئيس قسم وعوالم خفية.

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مسرح عادل إمام

قدم الزعيم عادل إمام عدد قليل من الأعمال المسرحية والتى تعيش مع الجمهور حتى الآن وبرغم من قلتها الا أن مسرحياته كانت تعرض لفترة طويلة.

عادل إمام

وتعد مسرحيات الزعيم عادل إمام عنوان رئيسي لأي تجمع عائلي يبحث عن المتعة والضحك، حتى أنها لا تزال تعرض على الشاشات التلفزيونية في المناسبات السعيدة كالأعياد لإدخال السرور والبسمة على البيوت المصرية.

ولعل من أبرز الأعمال المسرحية حالة حب والبيجامة الحمراء وأنا وهو وهي ومدرسة المشاغبين وبودي جارد والواد سيد الشغال والزعيم وشاهد ماشفش حاجه.  

عادل إمام

زواج عادل إمام 

تزوج الفنان عادل إمام من هالة الشلقاني على الرغم من أنه كان في البداية متخوفا من خطوة الزواج وخاصة أن شهدت الريحة في البداية حالة من الرفض من قبل أهل هالة بسبب عمله كممثل إلا أن مع إصرارها تزوجت منه وأسفرت هذه الزيجة عن ولدين وبنت وهما محمد ورامي وسارة. 

عادل إمام الزعيم عادل امام البحث عن فضيحة عصابة حماده وتوتو Arts Entertainment

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