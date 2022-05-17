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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

121 إصابة تنفسية بسبب موجة الغبار التي تضرب السعودية

موجة غبار
موجة غبار

باشر مركز البلاغات بالهلال الأحمر السعودي 121 حالة لأمراض تنفسية بسبب موجة الغبار التي شهدتها المملكة منذ منتصف الليل وحتى الساعة الثانية مساء اليوم الثلاثاء نقل منها 88 حالة لمنشآت طبية، والباقي قدمت له الرعاية في الموقع.

وبين المتحدث الرسمي للهلال الاحمر السعودي عبد العزيز الصوينع في تصريحه لـ"أخبار 24" أن عدد البلاغات عن الحالات التنفسية جراء موجة الغبار، بلغ في منطقة الرياض 42 بلاغا، بينما كان في مكة المكرمة 29 بلاغاً.

 

كما بلغ في المدينة المنورة 8 بلاغات، و16 بلاغا في المنطقة الشرقية، و6 بلاغات في عسير، و5 بلاغات في الباحة، و6 حالات في جازان، وواحدة في القصيم واثنتين في الحدود الشمالية، و4 في تبوك، وبين الصوينع أن مركز البلاغات استقبل 5151 مكالمة هاتفية لحالات مرضية متنوعة. 

وقال الصوينع إنه يتم التعامل مع البلاغات عند ورودها لغرفة العمليات بالهلال الأحمر، وعلى ضوئها يتم معالجة البلاغ حيث يكون ذلك بإعطائهم بعض النصائح من خلال المكالمة اذا كانت الحالة مباشرتها ميدانيا.

وبين أنه يتم التعامل مع بعض البلاغات الحرجة التي تستدعي إلى الموقع ومعالجة الحالة من ثم يتم نقلها إلى المستشفى الأقرب.

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