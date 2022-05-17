الذروة نهاية الأسبوع.. الأرصاد: ارتفاع في درجات الحرارة بداية من اليوم |فيديو

قالت الدكتورة منار غانم عضو هيئة الأرصاد الجوية، إنّ البلاد ستشهد ارتفاعا طفيفا بداية من اليوم في درجات الحرارة على أغلب مناطق الجمهورية، حيث ترتفع درجات الحرارة من درجة إلى 2 درجة تدريجيا، وذروة الارتفاعات ستكون نهاية الأسبوع.

وأضافت غانم خلال تصريحات لها على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ العظمى على القاهرة الكبرى ستصل إلى 33 درجة، مع زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار، وبخاصة على المناطق التي ستكون موجودة في شمال البلاد.

وأوضحت عضو هيئة الأرصاد الجوية، أن أشعة الشمس ستزيد إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة، وبالتالي فإن الطقس في فترة النهار سيكون حارا على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد ومعتدلا على سواحلنا الشمالية وأغلب المحافظات المطلة على البحر المتوسط وسيظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد في فترات النهار.

وأشارت عضو هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن فترات الليل ستشهد انخفاضا في درجات الحرارة والفارق بين العظمى والصغرى سيصل إلى 10 و12 درجة مئوية، مع أجواء لطيفة في فترات الليل على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وتكون الأجواء مائلة للبرودة خلال فترات الليل وبخاصة في الساعات المتأخرة والصباح الباكر.