بسنت حميدة تتوج بذهبيتين في العدو ببطولة التشيك الدولية لألعاب القوى

توجت بسنت حميدة نجمة المنتخب الوطني لألعاب القوى بميداليتين ذهبيتين في بطولة التشيك الدولية لألعاب القوى.

وأحرزت بسنت حميدة ميدالية ذهبية في سباق 100 متر عدو بزمن 11.12 ثانية بالإضافة لميدالية ذهبية في سباق 200 متر عدو 22.78 ثانية.



وكانت بسنت حميدة بطلة مصر في ألعاب القوي ، قد نجحت في تحقيق رقماً مصرياً جديداً فى سباق 60 متر عدو خلال مشاركتها فى بطولة العالم لألعاب القوى داخل الصالات التي أقيمت بصربيا بعدما سجلت زمنا قدره 7.31 ثانية .



اتحاد الجودو يعلن إنهاء التعاقد مع المدرب الروسي إلكسندر ميخائلين

أعلن مسئولو اتحاد الجودو برئاسة مرزوق علي، إنهاء التعاقد مع المدرب الروسي إلكسندر ميخائلين، بعد مرور 3 أشهر على توليه المهمة الفنية للمنتخب الوطني.

وذكر الاتحاد، أن إنهاء التعاقد جاء بسبب إخلال المدرب الروسي ببنود التعاقد ومطالبته بزيادة مالية على القيمة المالية المنصوص عليها في التعاقد، وذلك بعد ختام المشاركة في بطولة كأس اوروبا التي أقيمت مؤخرا في البوسنة.

وأكد الاتحاد أن المدرب الروسي طلب من مجلس الإدارة الحصول على مبالغ مالية ليست من حقه، وغير منصوص عليها في التعاقد، وهو ما يعد مخالفة صريحة للعقد لا يمكن الموافقة عليها.

وتقدم اتحاد الجودو بشكوى إلى الاتحاد الدولي والاتحاد الروسي، تضمنت قيام إلكسندر بمخالفة شروط التعاقد، وإلزامه بدفع غرامة مالية والشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد.

ويؤكد اتحاد الجودو على أن تدريب المنتخب المصري شرف لأي مدرب، وأن الفريق القومي بات جاهزا للمشاركة في منافسات البطولة الأفريقية المقرر انطلاقها يوم 26 مايو الجاري في الجزائر.

ويشرف على تدريب المنتخب في البطولة الأسطورة الأولمبية محمد رشوان رئيس جهاز المنتخبات في الاتحاد، ويعاونه كل من، حاتم عبد الآخر ومحمد علي ومحمد محيي وسيد أبو ميدان.