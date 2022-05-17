بايدن في ورطة.. الأمريكيون يدفعون أسعارا قياسية مقابل البنزين

سجلت أسعار البنزين في الولايات المتحدة أعلى مستوياتها على الإطلاق على أساس يومي خلال الأسبوعين الماضيين، وفقًا لبيانات جمعية السيارات الأمريكية.

وبلغ المتوسط الوطني رقما قياسيا قدره 4.523 دولار للجالون “3.785 لتر”، اليوم الثلاثاء، حيث يبلغ متوسط كل ولاية أمريكية الآن أكثر من 4 دولارات.

وارتفع متوسط سعر جالون البنزين في ولاية كاليفورنيا إلى أكثر من 6 دولارات، مما جعل الوقود في جولدن ستايت الأغلى في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وارتفعت الأسعار بمقدار 31 سنتًا عن الشهر الماضي، وأعلى بمقدار 1.89 دولارًا عن العام الماضي.

وعزا الخبراء القفزة الحادة جزئيا إلى ارتفاع أسعار النفط الذي يشكل أكثر من نصف السعر النهائي للغاز.

ونقلت شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية، عن أندرو جروس المتحدث باسم جمعية السيارات الأمريكية قوله، إن “التكلفة العالية للنفط، المكون الرئيسي للبنزين، تسببت في ارتفاع أسعار البنزين”.

وأضاف: “حتى تراجع الطلب الموسمي السنوي على البنزين خلال فترة الهدوء، والذي من شأنه أن يساعد عادةً على خفض الأسعار، لم يكن له أي تأثير هذا العام”.

وفي 8 مارس، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن فرض حظر على استيراد منتجات الطاقة الروسية، وارتفعت أسعار البنزين إلى مستويات قياسية.

ويربط بايدن ارتفاع الأسعار بالأحداث التي تدور حول أوكرانيا، وهذا الموقف ينتقده الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي يشير إلى أن السعر بدأ بالارتفاع قبل وقت طويل من حرب أوكرانيا.

وفي نهاية مارس، أعلن بايدن أن الولايات المتحدة ستفرج عن مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية يوميًا لمدة ستة أشهر للحد من ارتفاع أسعار البنزين في البلاد.

وبالتالي، سيتم إطلاق أكثر من 180 مليون برميل من النفط من الاحتياطيات الاستراتيجية، وهو أكبر إفراج للنفط من الاحتياطيات الاستراتيجية الأمريكية في التاريخ.