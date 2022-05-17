الديهي: خسارة حزب الله الأكثرية النيابية نهاية للحقبة الإيرانية في لبنان

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الوضع في لبنان ربما يكون مبشر، مشيرًا إلى سقوط حزب الله اللبناني بحصوله على 27 مقعدا، بعد أن كان لديه 70 مقعد في الانتخابات الماضية، حيث خسر حزب الله وحلفاؤه الأكثرية النيابية وفاز المستقلون بـ 13 مقعد على الأقل بما يمكنهم بتشكيل حكومة بعيدًا عن حزب الله.



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن هذا بمثابة نهاية الحقبة الإيرانية في لبنان مثلما تنتهي الحزب الإيرانية في العراق وفي سوريا، داعيًا الله أن تعود العواصم العربية مجددًا لما كانت عليه.



وعقب، على بيان الإخوان المسلمين، الذي تضمن توجيه التحية للجماعة الإسلامية اللبنانية، قائلًا: "مفيش فايدة في هذه التنظيمات التكفيرية، عايزين يمشي حزب الله وييجي الإخوان المسلمين وكلاهما في الضلال سواء".