مؤسس اتحاد شباب برديس يعرض تفاصيل مبادرة تسهيل إجراءات الزواج

كشف يوسف الغرابلي مؤسس اتحاد شباب برديس، تفاصيل مبادرة الاتحاد لتسهيل إجراءات الزواج على الشباب والفتيات .



وقال يوسف الغرابلي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار "، :" هناك مبالغة كبيرة في طلبات الزواج في ظل الظروف المعيشية التي يعيشها الشباب في الفترة الحالية ".

وأضاف :" لا يجب أن يتم تحميل العريس ووالد العروسة فوق طاقتهم من أجل إتمام الزواج ".

وتابع مؤسس اتحاد شباب برديس :" هناك الكثير من الطلبات التي يمكن أن يتم الاستغناء عليها لتسهيل إتمام الزواج".

وأكمل :" هناك قبول شديد لفكرة المبادرة لتسهيل إجراءات الزواج لأن الكثير من العائلات تعاني بسبب طلبات الزواج ".

ولفت يوسف الغرابلي:" في بعض الحالات قد يصبح والد العروسة مديون ويحصل على قرض لشراء النيش الذي لا يتم استخدامه ".

