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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد أزمتها الصحية.. هاني شاكر: تمنياتي القلبية بالشفاء العاجل للفنانة الكبيرة أنغام

هاني وأنغام
هاني وأنغام

 

 

وجه الفنان هانى شاكر نقيب الموسيقيين، رسالة للفنانة أنغام التي تمر حاليا بأزمة صحية، أجرت على إثرها عملية جراحية.


ونشر هاني شاكر، صورة أنغام، عبر حسابها على إنستجرام، وعلق: "خالص تمنياتي القلبية بالشفاء العاجل  الي الصديقة الغالية والفنانة الكبيرة أنغام  وان شاء الله ترجعي قريباً تمتعي جمهورك الكبير بفنك الراقي".

 

وكانت النجمة أنغام قد طرحت أحدث أغانيها "لوحة باهتة" عبر يوتيوب من كلمات نادر عبد الله وألحان عامر عاشور، وتوزيع طارق مدكور، وعادت نجمة الغناء أنغام للتعاون مجدداً مع الشاعر الغنائى نادر عبد الله، وذلك بعدما تعاونت معه مطلع 2019 من خلال ألبومها "حالة خاصة جدا"، حيث كتب لها أغنية "يا ريتك فاهمنى"، والتى أحدثت ضجة بمجرد طرحها على اليوتيوب، وعبر أحد التطبيقات الغنائية، خاصة أن طرحها جاء بالتزامن مع عيد الحب هذا العام.

 

IMG_٢٠٢٢٠٥١٧_٢١٥٠٠٤
IMG_٢٠٢٢٠٥١٧_٢١٥٠٠٤
الفنان هاني شاكر عملية جراحية أزمة صحية نقيب الموسيقيين يوجة رسالة الفنانة انغام

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